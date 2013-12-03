Под Радой появился армейский спецназ, а на митинге регионалов танцуют бабушки

Вместе с синими камуфляжами "Беркута" появились зеленые.
Кроме того, к парламенту подтянули новые отряды спецназа в полной экипировке. По внешнему виду они отличаются от бойцов "Беркута" в синих камуфляжах. Зеленый цвет их обмундирования напоминает армейский, сообщает ТСН.
Судя по их виду и амуниции, они опаснее, чем традиционный для акций протеста "Беркут".
Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана вновь осадили Кабмин с требованием отставки правительства Николая Азарова, чуть позже около 3 тысяч митингующих подошли к зданию Верховной Рады, но проход им преградили автобусы "Беркута", поставленные поперек улицы Грушевского. Кроме того, регионалы устроили митинг под Радой, для которого глубокой ночью свезли несколько сотен молодчиков спортивного вида и установили сцену.
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Фото, видео: tsn.ua