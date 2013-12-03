Под Радой появился армейский спецназ, а на митинге регионалов танцуют бабушки

В ночь вторник, 3 декабря, в Мариинском парке регионалы установили сцену, возле которой собрались несколько сотен парней спортивного вида. После непродолжительного митинга для "спортсменов" включили музыку, но танцевали под нее бабушки в синих "регаональных" дождевиках.

Кроме того, к парламенту подтянули новые отряды спецназа в полной экипировке. По внешнему виду они отличаются от бойцов "Беркута" в синих камуфляжах. Зеленый цвет их обмундирования напоминает армейский, сообщает ТСН.

Судя по их виду и амуниции, они опаснее, чем традиционный для акций протеста "Беркут".

Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана вновь осадили Кабмин с требованием отставки правительства Николая Азарова, чуть позже около 3 тысяч митингующих подошли к зданию Верховной Рады, но проход им преградили автобусы "Беркута", поставленные поперек улицы Грушевского. Кроме того, регионалы устроили митинг под Радой, для которого глубокой ночью свезли несколько сотен молодчиков спортивного вида и установили сцену.

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Фото, видео: tsn.ua