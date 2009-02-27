Виктор Суслов «При нынешней политике гривня может падать бесконечно»

На уходящей неделе появилось легендарное письмо к МВФ, которое якобы должны подписать Ющенко и Тимошенко, и после этого деньги к нам пойдут. Но, понятно, два главных политика не нашли нужного компромисса, хотя все наперебой заявляют о важности получения кредита из-за рубежа. В конце концов, Виктор Ющенко инициировал проведение встречи в широком формате, на которую должны прийти и премьер, и глава НБУ, и лидеры всех парламентских фракций. Тема встречи – кредит МВФ и антикризисная стратегия государства. Хотя на публику все политики говорят о важности получения Украиной кредита МВФ, но на самом деле больше всех в таком кредите заинтересован сам валютный фонд, а главное, влиятельные западные банки. Ведь именно в их интересах, чтоб Украина получила кредит, эти деньги попали в наши банки, которые вернут валюту европейским кредиторам, этим же банкам. Об этой схеме, а также о многих других аспектах финансово-валютной ситуации в стране в интервью «Главреду» рассказал экс-министр экономики Украины, экс-руководитель комиссии Госфинуслуг и глава парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности Национального банка Украины (манипуляции с валютными резервами НБУ и деньгами Международного валютного фонда) в 1998-2000 годах Виктор Суслов. Виктор Иванович, в последние дни в Украине главные политические игроки спекулируют на теме кредита МВФ. По вашему мнению, сколько в этом вопросе сейчас экономики, а сколько политики? Понятно, что в вопросе кредита уже львиная доля политики. Конечно, кредит МВФ Украине получить надо, потребность в нем чрезвычайно велика. Уровень дискуссии по кредиту в Украине означает, по сути, признание того, что без него Украина может не выполнить своих внешних обязательств. Каких именно обязательств, государственных или корпоративных? Если взять суверенный долг – то, что Украина должна возвращать от своего имени, – то, по минимальным оценкам, нам нужно в этом году возвращать 1,7 млрд. долларов. По другим оценкам – 2,5 миллиарда. Полезно напомнить, что после получения первого транша кредита в 4,5 млрд. долларов, государственный внешний долг Украины достиг 20 миллиардов. Вполне понятно, что, имея валютные резервы в 26 млрд. долларов, Украина без больших усилий может избежать суверенного дефолта, даже не получая транша МВФ. Зачем тогда, по вашему мнению, нужны кредиты МВФ? Фактически, они нужны для обеспечения выполнения внешних долговых обязательств украинскими банками и коммерческими структурами. Внешний долг коммерческого сектора 90 млрд. долларов. В этом году коммерческий сектор должен вернуть долгов на сумму 30 млрд. долларов. Это больше, чем вся сумма валютных резервов. А это значит, что Украина рассчитаться по коммерческим долгам не в состоянии. Если эти долги не переводить на государство, то последует цепь громких корпоративных дефолтов. Корпоративные долги состоят из долга коммерческих банков – порядка 10 млрд. долларов, и 20 млрд. – долг других коммерческих структур, включая меткомбинаты, строительные компании, промышленные предприятия и целый ряд других крупных структур. Ключевой вопрос сейчас: что делать с долгами частных структур? Государство по ним не несет юридической ответственности. Можно было бы и не думать о них, пусть сами рассчитываются. Вероятно, это было бы правильно. Но ведь в таком случае все эти предприятия перешли бы в собственность иностранных компаний? Это возможный вариант. Но другая альтернатива такая: государство берет кредит МВФ, а дальше будет идти схема, которая у нас сейчас и работает, – банку нужно вернуть валютный кредит. Он обращается к Нацбанку и получает рефинансирование в гривнях. Потом он выходит на межбанк и покупает у Нацбанка же доллары из государственных валютных резервов и рассчитывается по внешним долгам. В итоге, Нацбанк, получая кредит МВФ, увеличивает государственный внешний долг, также увеличивается внутренний долг банков перед Нацбанком, но погашается долг перед иностранными кредиторами. Мы пошли по этому пути, запущен механизм перекачки корпоративных долгов в государственный долг. А хватит ли всех кредитов МВФ для погашения корпоративных долгов? Ну, обещанные 16,5 млрд. долларов кредита МВФ – это мало. Но мы еще можем взять деньги у России, дальше мы просим денег еще у 20 стран мира. Такая политика для Украины будет губительна. Ведь мы, фактически, потеряем огромные ресурсы, выплачивая потом долги и проценты по ним. Жаль, что этот вопрос сейчас публично не обсуждается. А он для страны очень важен. Сейчас нужно остро поставить вопрос, правильно ли перекачивать корпоративные долги в государственные. Другой вариант: государство коммерческие долги себе не возьмет. Тогда банки и другие кредиторы будут рассчитываться своими акциями и собственностью. Либо они просто не смогут рассчитаться и обанкротятся, а обязательства по выплате их долгов к государству не перейдут. Это будет соответствовать международному праву и практике. Но Украине придется пережить очень сложный период, поскольку в обанкротившихся банках будут потеряны часть сбережений граждан и средств предприятий. У меня сейчас создается впечатление, что правительство начинает это понимать. Потому оно не идет на все условия по получению кредита МВФ. В принципе, больше всех заинтересованы в получении Украиной кредитов МВФ наши западные кредиторы. Западные банки напрямую лоббируют выдачу нам кредитов. Потому МВФ уже и не цепляется за дефицит бюджета, который ранее считался важным вопросом. МВФ уже тоже хочет, чтобы НБУ брал эти деньги, продавал их коммерческим банкам, давая им возможность рассчитаться по кредитам. Они понимают, что переводить коммерческий долг в государственный им выгодно, ведь рано или поздно государственный долг выплачен будет, в отличие от корпоративного. Вот он – весь смысл дискуссии, которая сейчас ведется. Вы говорите о том, что МВФ заинтересован в выдаче нам кредита. Если на западе так много лоббистов получения Украиной этих денег, то почему возникают проблемы с его выдачей, просят подписать какие-то письма, выставляют другие условия? Поверьте, важно, что МВФ хочет дать нам кредит. И я уже объяснил, почему он этого хочет. Эти кредиты просто помогут многим западным банкам получить свои деньги от государства Украина. Поэтому все остальное, их требования и дебаты – это ритуальные игры. МВФ может потребовать корректировки меморандума или новых совместных заявлений, клятв и обязательств. Но сомнений в том, что Украина получит кредит, у меня нет. Но что будет, если нам кредитов все-таки не дадут или мы их просто не получим? Наши крупные банки, которые уже не возвращают депозиты населению, стараются выполнять свои обязательства перед западными кредиторами. В таком случае эти банки начнут рассчитываться с иностранцами депозитами населения. Нужно ответить на важнейший вопрос: если у вас есть выбор вернуть депозит или вернуть кредит западному банку, то кому отдавать. Сегодня банки делают выбор в пользу западных кредиторов. Это – тоже очень губительная политика. Страна будет истощена, средства населения, кредитные ресурсы экономики – просто будут утрачены. Кроме этого, будет колоссальная социальная напряженность. В этом случае уж лучше вариант с корпоративным дефолтом. На первый взгляд, ситуация патовая. Какой выход из нее видите вы? Можно ли найти какой-то серединный путь? Нужно искать альтернативу. По моему мнению, НБУ должен тщательно анализировать ситуацию в каждом отдельном банке. Может быть, было бы уместно взять пример правительства США, которое позволило банкротство крупного банка «Lehman Brothers Bank». Американцы не стали спасать этот банк, в том числе и по той причине, что основная часть его обязательств была перед иностранными вкладчиками. США просто значительную часть своих корпоративных долгов списали. В будущем, когда закончится процесс ликвидации банка, далеко не все претензии кредиторов будут удовлетворены. Иностранным кредиторам просто придется списывать все это на убытки. Такой сценарий в Украине предполагает очень жесткую и четкую политику со стороны НБУ. Он должен не допустить использование средств вкладчиков для погашения обязательств западным кредиторам. Если все же банки будут банкротиться, то задолженность перед иностранными кредиторами погашаться не будет. Когда эти компании давали в Украину деньги, то знали, на что шли – они рисковали. Также надо помнить, что всем своим дочерним банкам в Украине западные банки в состоянии помочь. Продлить кредиты, перекредитовать или докапитализировать. Западные банки все же в лучшем состоянии, чем наши. Если проводить государственную политику, то нельзя использовать все средства иностранных кредитов и средства украинских вкладчиков для расчетов с западными кредиторами. Правительству Украины тоже нужны кредиты для финансирования дефицита бюджета и серьезных инвестиционных внутренних проектов, например программ энергосбережения, которые бы вели к перестройке экономики. Такая эффективная политика может стать условием выхода из кризиса. Кризис у нас больше всего затронул банковскую сферу. Поэтому, большая часть ответственности в отсутствии эффективной политики в этой сфере ложится на НБУ. Но Нацбанк не только не способен проводить политику по выходу из кризиса, он просто не способен сформулировать проблему! Он не видит всей ошибочности перекачки корпоративных долгов в государственный долг и расчета с кредиторами депозитами граждан. Поможет ли нам замена главы НБУ, о которой уже давно говорят? Замена руководства Нацбанка абсолютно необходимая мера, даже без всего вышеназванного. Знаете, когда руководство НБУ получает вотум недоверия от Верховной Рады в 380 голосов, когда все соцопросы показывают низкий уровень доверия граждан к НБУ, то не может вернуться доверие к банковской системе без замены руководства Нацбанка. Тем более что эти люди даже не могут сформулировать суть проблемы. Разве мог Нацбанк действовать по-другому, если вокруг него идет постоянный конфликт Президента и правительства? Если вы возьмете закон о Нацбанке, то там можно найти статью о том, что НБУ обязан поддерживать политику правительства. Но вы там не найдете статью о том, что НБУ должен поддерживать политику Президента или его Секретариата. Нацбанк просто не выполняет законодательство, он занял позицию Президента в политической борьбе против правительства. Это глубоко ошибочный шаг. Хотя корни его понятны – Президент Украины ранее был председателем НБУ, и набранная им команда руководствуется личной преданностью, а не государственными интересами. Давайте поговорим о курсе доллара. Сейчас этот вопрос волнует многих. По вашему мнению, почему он у нас скачет изо дня в день? Чего стоит ожидать в этой сфере в ближайшем будущем? Поскольку в Украине сейчас нет политики, связанной со стабилизацией валютного рынка и курса, то в долгосрочной перспективе курс будет понижаться. Другое дело, что изо дня в день может случаться разное. Вчера гривня падала, сегодня она растет в результате того, что Президент сделал банкирам соответствующее внушение, предупредив о последствиях действий, связанных с валютными спекуляциями на валютном рынке. Предупредил, нажал, сказал – они предприняли кое-какие административные шаги. Рост гривни может продержаться недолго, но его удержать невозможно. Спрос на валюту намного больше предложения. Он вытекает из всей предыдущей политики накопления долгов. Если вы выдали порядка 30 миллиардов долларов кредитов гражданам, и они должны гасить их, то граждане будут постоянно предъявлять валютный спрос. То же самое относится и к корпорациям и другим юридическим лицам, которые будут искать валюту для расчетов по долгам. Все это будет вести к понижению курса гривни. А есть ли порог снижения курса гривни? При той политике, которая ведется сейчас, гривня может падать бесконечно. Предела этого падения на самом деле нет. Предел будет виден тогда, когда будет сбалансирован платежный баланс. На сегодняшний день платежный баланс отрицательный, дефицитный. Известно, что кое-как удалось сбалансировать часть платежного баланса: это торговый баланс – после девальвации и сокращения импорта у нас в январе он даже позитивный, сальдо около 360 млн. долларов. Но сейчас основную роль играет другая часть платежного баланса – так называемый финансовый счет платежного баланса, где учитывается движение иностранных инвестиций и кредитов. Притока инвестиций в Украину сейчас нет, новых кредитов нам почти не дают – вот разве что МВФ даст. А отток из-за необходимости выплачивать задолженности по кредитам идет постоянно, и этот отток значителен. Сейчас, в среднем дефицит плат баланса в месяц превышает 2 млрд. долларов. Когда спрос на валюту постоянно больше, чем предложение, валютный курс должен понижаться. В чем состоит ошибка в том числе товарищей из Нацбанка, которые недопонимают элементарные, в общем-то, вещи? Когда они опять на днях заявили, что экономических оснований для падения курса гривни нет, они исходили из соображений так называемого паритета покупательной способности. А работает вовсе не он – покупать валюту всех этих людей, организации и так далее толкает необходимость расчета по долгам, а не закупки по импорту! Они вынуждены это делать под угрозой отбора квартир, машин, объявления банкротств, ликвидации банков, предприятий и так далее. А эта сфера несбалансированна. Раз она несбалансированна, значит, спрос на валюту все время будет выше предложения, а отсюда вытекает неизбежное падение курса, которое – еще раз подчеркну – при такой политике может быть бесконечным. Что же нужно сделать, чтобы прекратить это падение? Необходимо предпринять целый комплекс мер. Нужно добиться отсрочки по всем этим долгам, перенесения их на будущее, нужно добиться понижения ставок по этим долгам, нужно создать такую схему, при которой у нас будет сбалансирован платежный баланс, и своими текущими валютными поступлениями мы сможем выплачивать наши долги. Вот тогда мы скажем, что система пришла в равновесие, и валютный курс обретет стабильность. Как вы относитесь к инициативе Нацбанка о проведении специальных аукционов по продаже валюты для погашения долгов физических лиц, взявших кредиты в валюте? Это пиар-схема, потому что, на самом деле, ту валюту, которую украинские банки до сих пор покупали на межбанковском валютном рынке, они точно так же направляли на продажу своим заемщикам – людям, у которых есть валютные кредиты. И люди этой купленной валютой гасили свои обязательства перед банком. Поэтому принципиально тут вообще ничего нового не возникает. Хотелось бы подчеркнуть лишь один момент, если он будет реализован. В заявлении Нацбанка, размещенном на его сайте по этому поводу, сказано, что НБУ готов продавать валюту для погашения валютных кредитов гражданами по специальному курсу. А это значит, что, возможно, Нацбанк, идя навстречу гражданам, будет продавать валюту по курсу ниже имеющегося сегодня. Он пока не объявил этого специального курса. Но если ситуация сложится так, что он будет продавать валюту для этих целей по курсу 5.05 грн / 1$, то есть по курсу, который был на момент, когда подавляющее число должников брали кредиты год назад, а банки будут обязаны выкупленной валютой погасить эти кредиты, то, конечно, ситуация для граждан-заемщиков будет серьезно облегчена. Но пойдут ли на это банки? Дойдут ли эти деньги от Нацбанка по заявленному назначению? Это надо будет очень внимательно отслеживать. Банки, безусловно, захотят подзаработать – у нас ведь всегда стремятся заработать. Поскольку деньги для погашения этих кредитов будут получать не граждане, а все же банки, то банки попытаются накинуть свою маржу и продать валюту гражданам по другому курсу, по более высокому. Но это все должен контролировать Нацбанк. Сейчас мы можем только предполагать… Ведь первый аукцион назначен на сегодня. Ну, вот по его результатам и увидим, как все пройдет, и будут ли потом жалобы граждан.…