Десятки тысяч митингующих под Радой требуют отставки Азарова

Под зданием Кабмина и Верховной Рады десятки тысяч митингующих Евромайдана, которые требуют отставки правительства.

Активистами оцеплен весь правительственный квартал, улица Грушевского напротив здания Кабинета министров, а также здание Рады. Охрана парламента усилена, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Под стенами Верховной Рады находится несколько тысяч сотрудников спецподразделений милиции. Также несколько десятков автобусов с сотрудниками правоохранительных органов находятся в Мариинском парке.

Со стороны Мариинского дворца под зданием парламента проходит альтернативный митинг Партии регионов. Там установлена сцена. Участники акции собрались в поддержку Президента Виктора Януковича.

Выступая на этой сцене нардеп-регионал Вадим Колесниченко назвал митингующих на Майдане "подонками, стремящими к захвату власти".

Напомним, сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о недоверии правительству. Участники акции требуют отставки Кабмина Николая Азарова.

Как известно, 30 ноября ночью "беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Это вызвало массовые протесты по всей Украине.

1 декабря украинцы вышли на Народное вече. Протесты продолжились сегодня, 3 декабря, блокированием Кабмина и Верховной Рады.

фото: ЛигаБизнесИнформ.