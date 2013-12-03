Десятки тысяч митингующих под Радой требуют отставки Азарова

Митингующими Евромайдана оцеплен весь правительственный квартал, улица Грушевского напротив здания Кабмина, а также здание Рады.
Под зданием Кабмина и Верховной Рады десятки тысяч митингующих Евромайдана, которые требуют отставки правительства.
Активистами оцеплен весь правительственный квартал, улица Грушевского напротив здания Кабинета министров, а также здание Рады. Охрана парламента усилена, пишет ЛигаБизнесИнформ.
Под стенами Верховной Рады находится несколько тысяч сотрудников спецподразделений милиции. Также несколько десятков автобусов с сотрудниками правоохранительных органов находятся в Мариинском парке.
Со стороны Мариинского дворца под зданием парламента проходит альтернативный митинг Партии регионов. Там установлена сцена. Участники акции собрались в поддержку Президента Виктора Януковича.
Выступая на этой сцене нардеп-регионал Вадим Колесниченко назвал митингующих на Майдане "подонками, стремящими к захвату власти".
Напомним, сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о недоверии правительству. Участники акции требуют отставки Кабмина Николая Азарова.
Как известно, 30 ноября ночью "беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Это вызвало массовые протесты по всей Украине.
1 декабря украинцы вышли на Народное вече. Протесты продолжились сегодня, 3 декабря, блокированием Кабмина и Верховной Рады.
фото: ЛигаБизнесИнформ.