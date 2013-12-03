Оппозиция потребовала от Рыбака убрать из Рады 200 "титушек", а Турчинов подрался с Ляшко

Во вторник, 3 декабря, открылось заседание Верховной Рады, на котором глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что в парламент завели парней, которые будут провоцировать столкновения.

Об этом он заявил с трибуны Рады, об этом сообщает "Украинская правда".

"В Верховную Раду завели 200 "титушек". Дайте команду вывести их из парламента, а народ выведет", - обратился он к спикеру Владимиру Рыбаку. В ответ спикер заявил, что "титушек" в Раде нет.

После выступления Яценюка возозле трибуны произошло столкновение между внефракционным Олегом Ляшко и нардепом от "Батькивщины" Александром Турчиновым, соощает УНИАН.

Ранее "Главред" сообщал, что ночью под Радой появились несколько сотен молодчиков спортивного вида, для которых в Мариинском парке поставили палатки и развернули полевые кухни.