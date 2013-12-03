Рада начала рассматривать отставку Кабмина Азарова

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об отставке Кабинета Министров Николая Азарова.

Соответствующее заявление сделал спикер Владимир Рыбак на заседании ВР.

Отметим, что никто из министров в парламент не пришел. В связи с этим лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Рыбака обеспечить приход Азарова в Раду в течение часа.

После этого ВР приняла решение вызвать Азарова и министров на заседание - за соответствующее предложение спикера Рыбака проголосовали 368 нардепов.

Также оппозиция потребовала привлечь к криминальной ответственности главу МВД Виталия Захарченко.

Напомним, отставку правительства оппозиция инициировала после разгона Евромайдана в Киеве 30 ноября.

По Радой проходят массовые митинги за отставку Кабмина - по последним данным, в центр Киева протестовать вышли несколько десятков тысяч человек. Регионалы проводят свой "анти-митинг" в поддержку власти.

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