Раду охраняют несколько тысяч бойцов "Беркута", опубликованы новые фото и видео

Во вторник, 3 декабря, под зданием Верховной Рады, где должны рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова выстроились несколько тысяч бойцов "Беркута"

Об этом нардеп от "Батькивщины" Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook.

"Заблокированы все входы в Верховную Раду. Работает только один проход, перед которым выстроилась длинная очередь", - написал нардеп.

"Даже народным депутатам, чтобы попасть на работу нужно громко стукнуть в дверь и подвинуть в сторону пять беркутовцев. Партию регионов от украинцев охраняет по крайне менее несколько тысяч войска бойцов спецподразделений в полном сооружении", - рассказал Пышный.

Ранее "Главред" сообщал, что ночью под Радой появились 15 автобусов с "Беркутом", потом число бойцов значительно возросло, они перекрыли движение на улице Грушевского.