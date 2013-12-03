Раду охраняют несколько тысяч бойцов "Беркута", опубликованы новые фото и видео

На каждого нардепа приходится по пять "беркутов".
Об этом нардеп от "Батькивщины" Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook.
"Заблокированы все входы в Верховную Раду. Работает только один проход, перед которым выстроилась длинная очередь", - написал нардеп.
"Даже народным депутатам, чтобы попасть на работу нужно громко стукнуть в дверь и подвинуть в сторону пять беркутовцев. Партию регионов от украинцев охраняет по крайне менее несколько тысяч войска бойцов спецподразделений в полном сооружении", - рассказал Пышный.
Ранее "Главред" сообщал, что ночью под Радой появились 15 автобусов с "Беркутом", потом число бойцов значительно возросло, они перекрыли движение на улице Грушевского.