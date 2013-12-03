Оппозиция требует уголовной ответственности для Захарченко

Оппозиция требует отставки правительства и уголовной ответственности для министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом с трибуныВерховной Рады заявил Лидер фракции "Батьквищина" арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

"Мы требуем отставить правительство Азарова-Януковича. Второе, к уголовной ответственности должен быть привлечен министр внутренних дел Захарченко. Он бил наших детей и он должен за это понести наказание", - заявил он.

"Виктору Януковичу не удастся избежать ответственности, он лично отвечает за все, что происходит в стране. Вы перешли линию. Вы перешли линию человеческой свободы, человеческих прав, перешли линию, с которой назад дороги уже нет", - подчеркнул он.

"Именно поэтому мы требуем отставить правительство Азарова, посадить министра Захарченко и отправить в отставку Виктора Януковича", - подчеркнул он.

"Голосование за постановление об отставке правительства. Тот, кто не поддержит отставку, так же несет ответственность за побитых детей", - добавил он.

Напомним, 3 декабря, открылось заседание Верховной Рады, на котором глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что в парламент завели парней, которые будут провоцировать столкновения.

фото: facebook.com