Рыбаку дали час, чтобы Азаров явился в Раду

Во вторник, 3 декабря, отрылось заседание Верховной Рады, на котором оппозиция потребовала присутствия Кабмина Николая Азарова во время голосования о выражения недоверия правительству.

Об этом заявил глава фракции " Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает "Украинская правда".

После того, как спикер Владимир Рыбак поставил на рассмотрение вопрос об отставке правительства, он уточнил, что "правительство было приглашено на рассмотрение этого вопроса, но не явилось, причины - я не знаю".

После этого Яценюк заявил: "В соответствии с законом здесь должны присутствовать: преступник Азаров, преступник Захарченко и другие, которые давали указание бить наших детей".

"Конституционная процедура требует, чтобы в помещении ВР находился непосредственно премьер-министр и тут отчитывался с трибуны Верховной Рады... Без Азарова, эта процедура незаконна. Мы даем час, пусть приезжает сюда Азаров со своим правительством", - подытожил он.

Ранее "Главред" сообщал, что под Радой собрались десятки тысяч митингующих, требующих отставки Азарова.