Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок призвал украинцев создавать стачечные комитеты и не работать.

Об этом он сказал в своем выступлении в парламенте, пишет УНИАН.

"Украинцы, создаем стачечные комитеты, выходим на улице. Украинцы везде, сейчас нельзя работать. Мы должны понять, что сегодня или никогда: ситуация в Украине уже напоминает революционный момент. Нужно привести к революционной ситуации", - сказал он.

Свободовец также отметил, что если сегодня народные депутаты не проголосуют за отставку правительства, то будет соответствующая реакция граждан.

"Не хотите голосовать ни вы (фракция Партии регионов — ред.), ни коммунисты, ни большая часть внефракционных — значит, будет соответствующая реакция. На вас теперь лежит вся ответственность за то, что будет происходить в стране", - сказал он.

Напомним, оппозиция требует отставки правительства и уголовной ответственности для министра внутренних дел Виталия Захарченко.