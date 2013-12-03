Азарова и министров вызвали в Раду

Верховная Рада пригласила на свое сегодняшнее заседание премьера Николая Азарова и членов правительства.

Спикер парламента Владимир Рыбак после этого объявил перерыв до 12.00, пишет УНИАН.

За решение вызвать Кабмин в парламент проголосовали 368 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов "за" проголосовали 147 депутатов, "Батькивщины" - 89, "УДАРа" - 40, "Свободы" - 35, КПУ- 31, внефракционных — 26.

Ранее сообщалось, что ВР начала рассматривать отставку правительства, а оппозиционеры дали Рыбаку один час, чтобы Азаров явился в Раду.

Напомним, оппозиция требует отставки правительства и уголовной ответственности для министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Ранее "Главред" сообщал, что под Радой собрались десятки тысяч митингующих, требующих отставки Азарова.

Стоит отметить, что ровно год назад - 3 декабря 2012 года - Президент Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова, при этом поручив правительству Азарова продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина. Тогда Азаров попросил об отставке в связи с избранием народным депутатом на выборах Верховной Рады. Впоследствии Янукович вновь назначил Азарова премьером.



Сейчас поводом для возможной отставки Кабмина является приостановка правительством подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и силовой разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября.