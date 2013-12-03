У регионалов отобрали карточки, чтобы не голосовали за отставку Азарова - нардеп

Во вторник, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады, на котором оппозиция хочет выразить недоверие Кабмину Николая Азарова, у нардепов от фракции Партии регионов отобрали карточки для голосования

Об этом нардеп от УДАРа Сергей Каплин написал на свой странице в Facebook

"У регионалов обобрали карточки - рабы Януковича! Позор!", - написал ударовец.

Ранее "Главред" сообщал: оппозиция дала спикеру Владимиру Рыбаку час, чтобы пригласить в Раду Азарова и его Кабмин. В Раде объявлен перерыв, чтобы дать правительству время явиться в парламент.

Также напомним, что под Радой собрались десятки тысяч митингующих, требующих отставки Азарова.