У регионалов отобрали карточки, чтобы не голосовали за отставку Азарова - нардеп

Оппозиция требует отставки Кабмина.
Во вторник, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады, на котором оппозиция хочет выразить недоверие Кабмину Николая Азарова, у нардепов от фракции Партии регионов отобрали карточки для голосования
Об этом нардеп от УДАРа Сергей Каплин написал на свой странице в Facebook
"У регионалов обобрали карточки - рабы Януковича! Позор!", - написал ударовец.
Ранее "Главред" сообщал: оппозиция дала спикеру Владимиру Рыбаку час, чтобы пригласить в Раду Азарова и его Кабмин. В Раде объявлен перерыв, чтобы дать правительству время явиться в парламент.
Также напомним, что под Радой собрались десятки тысяч митингующих, требующих отставки Азарова.