Азаров и министры не смогли попасть в заблокированное здание Кабмина

Премьер Николай Азаров и чиновники сегодня, 3 декабря, не смогли попасть в Кабмина из-за протестующих Евромайдана, которые заблокировали задние правительства.

Об этом сообщил по телефону пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко, которого цитируют РИА Новости.

"Нет, не смогли (попасть). Это создает серьезное напряжение в работе правительства. Правительство свои обязанности выполняет, но в режиме, который далек от рабочего", - сказал он.

Как известно, украинская оппозиция в свою очередь требует вызвать министров и премьера в парламент, где рассматривается вопроса об отставке правительства.

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая с трибуны Рады, заявил, что без присутствия членов правительства при рассмотрении этого вопроса голосование будет незаконным.

Ранее "Главред" сообщал, что под Радой собрались десятки тысяч митингующих, требующих отставки Азарова.