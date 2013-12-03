Оппозиционеры с дракой выгнали из Рады сотню "титушек"

Во вторник, 3 декабря, оппозиционным нардепам удалось помешать спортсменам-"титушкам" попасть в здание Верховной Рады.

Об этом рассказал лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает "Украинская правда".

Как пишет издание, под парламентом начался какой-то спор, а потом депутат Юрий Стець сообщил, что в Раду заходят люди "характерной внешности".

По словам Яценюка, депутаты Александр Абдуллин и Виктор Чумак "увидели, что в Верховную Раду хотят провести более 100 людей без документов, без формы, таких классических "титушек".

"Они сразу сообщили об этом – и "титушек" удалось выгнать из Верховной Рады", - сказал он.

Около 10:30, на улице под ВР поднялся шум – журналисты, выглянув в окно, увидели около 50 "титушек", которые прошли в парламент, несмотря на 4 кордона милиции. Несколько "титушек" якобы зашли в ложу прессы, отказавшись назваться.

В то же время, нардеп от "Батькивщины" Воладимир Арьев написал в своем Facebook: "Когда с трибуны выступал Яценюк, у входа в сессионный зал появились похожие на "титушек" лица. Возникла потасовка. Комендант охраны ВР сказал, что это работники УГО. Кличко призвал депутатов идти в сессионный зал".

Ранее "Главред" сообщал, что Яценюк потребовал от Владимира Рыбака убрать из 200 "титушек", однако спикер заверил, что "спортсменов" в Раде нет.

Фото: Facebook Владимира Арьева