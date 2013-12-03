Азаров и министры идут в Раду: Кличко готов их защитить от митингующих

Члены Кабинета министров направились в Верховную Раду.

Об этом сообщил источник в правительстве, пишет Интерфакс-Украина.

По данным собеседника агентства, на заседании Верховной Рады после 12.00 вторника намерены присутствовать все члены Кабмина.

Как сообщает УНИАН, по состоянию на 12.10 заседание Верховной Рады не началось.

В правительственной ложе появились несколько членов правительства, среди которых министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, но через 5 минут они покинули правительственную ложу.

Также в пресс-службе УДАРа заявили, что Виталий Кличко готов провести премьер-министра Николая Азарова и его министров в Верховную Раду с тем, чтоб они беспрепятственно попали в помещение парламента.

Так прокомментировала служба заявление представителя правительства о том, что Азаров через толпу не может попасть в здание ВР.

"Правительство должно появиться в Верховной Раде. От Кабинета министров в парламент – 15 минут. Если они боятся идти – я готов их сопровождать, чтобы, не дай Бог, люди их не избили", - сказал Кличко.

Как сообщалось ранее, в работе Верховной Рады был объявлен перерыв до 12.00, чтобы премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства пришли в парламент.

Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что в отсутствие членов правительства при рассмотрении этого вопроса голосование будет незаконным.

После этого ВР поддержала требование вызвать в парламент Кабинет министров в полном составе.