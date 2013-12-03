Азаров пришел в Раду и извинился за разгон Евромайдана

Премьер-министр Николай Азаров и члены его правительства пришли в Верховную Раду. Напомним, они были вызваны туда в связи с рассмотрением вопроса об отставке Кабмина.

После возобновления заседания ВР, с трибуны выступил лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, который заявил о требовании отправить Кабмин в отставку в связи с разгоном Евромайдана и отказом Украины от евроинтеграции.

Нардеп предупредил, что, если депутаты не проголосуют за отставку, оппозиция пойдет требовать ее под Администрацию Президента.

Сам Азаров, выступая в Раде, извинился перед нардепами и украинцами за разгон Евромайдана.

Также премьер призвал оппозиционеров срочно разблокировать здание Кабмина.

Отметим, что Азаров выступал в Раде под скандирование "Відставка!"

Напомним, сегодня под Радой проходит масштабный митинг за отставку Кабмина. Здание ВР охраняет несколько тысяч бойцов "Беркута".