Тимошенко уже девятый день голодает в поддержку Евромайдана

Экс-премьер Юлия Тимошенко в харьковской больнице "Укрзализныци" продолжает голодовку против срыва евроинтеграции и в поддержку Евромайдана.

Как сообщается на сайте Тимошенко, она отказывается от пищи уже 9-й день.

Напомним, Тимошенко объявила о начале голодовки 25 ноября.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко объявила голодовку, чтобы заставить украинские власти подписать Ассоциацию. По ее словам, голодовка продлится до 29 ноября, второго дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе.

Ранее дочь Тимошенко заявила, что состояние здоровья ее матери, которая продолжает голодовку, требуя от украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, плохое.

Напомним, 21 ноября Кабмин официально приостановил процесс евроинтеграции Украины. 24 ноября в Киеве массовый протест против срыва ассоциации с ЕС собрал более 100 тыс. человек.

А уже после разгона Майдана, 30 ноября, 800 тыс. украинцев вышли на массовые протесты в поддержку евроинтеграции и отставки правительства.