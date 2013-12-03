Янукович улетел в Китай

Во вторник, 3 декабря, Президент Виктор Янукович отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Визит главы украинского государства продлится с 3 по 6 декабря. Программой визита предусматриваются его переговоры с председателем КНР Синь Цзиньпином в узком и расширенном форматах, встречи с руководством правительства и парламента страны. Также планируется посещение провинции Шэньси и выступление на бизнес-форуме с участием представителей деловых кругов Украины и Китая.

По результатам визита стороны намерены подписать ряд документов, направленных на углубление отношений стратегического партнерства и расширение двустороннего взаимодействия, в частности, в политической, энергетической, авиастроительной, аграрной, гуманитарной и других сферах. В целом к подписанию готовится около 20 документов.

Ранее "Главред" сообщал, что премьер Николай Азаров рассказал о визите Януковича в Китай: "Это чрезвычайно важная поездка. Мы в Китае подпишем программу сотрудничества. К программе приложил конкретный план с конкретными объемами. Это сейчас для нас чрезвычайно важное подспорье".

Фото: президент.укр