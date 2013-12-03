Регионал назвал условие развала парламентского большинства

Нардеп-регионал Виктор Бондарь рассказал, что депутаты, которые после жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана решили выйти из фракции ПР, взяли паузу на "неделю-две".

Об этом он рассказал Радио Свобода.

"На сегодняшний день практически все взяли паузу. С депутатами вчера сидели, говорили. Человек 15-20 решили взять паузу на эту неделю-два, дать возможность ситуации выйти из кризиса, проголосовать все необходимые решения, чтобы Верховная Рада осталась легитимной, не развалившейся. Потому что если выйдет 20-30 человек, то значит, развалится коалиция, будут приниматься неадекватные решения со стороны всех. И можно просто завести парламент в штопор и никогда его оттуда не вытащить. И потом пойдет все трам-тарарам", - сказал Бондарь.

По его словам, сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов, чтобы отправить Кабмин Азарова в отставку.

"Если мы сейчас вопрос вынесем в зал - он будет провален 100 %. Затем правительство будет иметь полгода или год время, когда нельзя будет требовать его отчета", - сказал нардеп.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня из состава ПР вышли Инна Богословская и Давид Жвания, о намерении выйти также заявлял социалист Николай Рудьковский. Еще два десятка человек тоже готовы выйти из фракции.