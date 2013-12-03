Азаров требует срочно разблокировать Кабмин и грозит криминалом

Премьер Николай Азаров требует срочно разблокировать здание Кабинета министров.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, пишет УНИАН.

Также премьер отметил, что ответственные за блокирование здания понесут уголовную ответственность.

"В этом зале я категорически требую: все, кто причастен к принятию абсолютно противоправных решений по блокированию здания правительства, немедленно это прекратить. Вы обязательно будете нести ответственность... В ваших рядах есть юристы, есть специалисты, они прекрасно понимают, что ваши действия нарушают не только Конституцию Украины, не только законы, но и прямо нарушают Уголовный кодекс", - заявил Азаров.

Он также отметил, что правительство открыто для мирного диалога.

"Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю откровенно – у нас сил достаточно... Мы опираемся на подавляющее большинство в Украине", - отметил Азаров.

Как сообщал ранее "Главред", Азаров и министры пришли в Верховную Раду, которые были вызваны туда в связи с рассмотрением вопроса об их отставке.



После возобновления заседания ВР с трибуны выступил лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, который заявил о требовании отправить Кабмин в отставку в связи с разгоном Евромайдана и отказом Украины от евроинтеграции.

Напомним, 21 ноября Кабмин официально приостановил процесс евроинтеграции Украины. 24 ноября в Киеве массовый протест против срыва ассоциации с ЕС собрал более 100 тыс. человек.

А разгон мирных митингующих на Майдане Независимости вызвал волну новых протестов.

1 декабря на улицы вышли 800 тыс. активистов Евромайдана.

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