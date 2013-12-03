Рада провалила отставку Кабмина Азарова

Верховная Рада не поддержала постановление об отставке Кабмина Николая Азарова.

"За" предложенное оппозицией постановление проголосовали 186 депутатов при 226-ти необходимых голосах.

От Партии регионов проголосовал один депутат, от "Батькивщины" - 90, "УДАРа" - 42, "Свободы" – 36, также постановление поддержали 17 внефракционных нардепов. Коммунисты ни одного голоса "за" не дали.

После голосования спикер Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание ВР.

Отметим, что еще до голосования оппозиция, которая требовала ооставки Кабмина в связи с разгоном Евромайдана и остановкой евроинтеграции Украины, заявила, что будет требоваь принять это решение от Президента Виктора Януковича.

Сам же Азаров, выступая в Раде, в частности, извинился за разгон Евромайдана и потребовал срочно разблокировать здание Кабмина, в которое министров не пускают митингующие.

Видео: Украинская правда.