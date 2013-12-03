Азаров пообещал кадровые изменения в Кабмине

В Кабмине будут проведены кадровые изменения.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады премьер Николай Азаров.

"Мы сделаем выводы из этой ситуации. В правительстве будут кадровые изменения", - цитирует главк Кабмина УНИАН.

Напомним, Рада не поддержала постановление об отставке Кабмина Николая Азарова. После голосования спикер Владимир Рыбак закрыл заседание ВР.

Как сообщал ранее "Главред", Азаров и министры пришли в Верховную Раду, они были вызваны туда в связи с рассмотрением вопроса об их отставке.



После возобновления заседания ВР с трибуны выступил лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк, который заявил о требовании отправить Кабмин в отставку в связи с разгоном Евромайдана и отказом Украины от евроинтеграции.