Оппозиция назвала правительство Азарова "кровавым" и предложила уйти в отставку

Во вторник, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады, где слушали вопрос о недоверии Кабмину, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев предложил премьеру Николаю Азарову самому подать в отставку.

Об этом сообщает УНИАН.

Он заявил, что Азаров сам должен был заявить о своей отставке, но при этом отметил: "Но я знаю, что вы на это не способны".

Соболев сказал, что в Украине были "правительства воров, правительства невежд, но кровавых правительств в Украине еще не было".

"Но еще страшнее, что это не просто кровавое правительство, но и правительство и воров, и невежд, и кровавое правительство", - заявил он.

По словам Соболева, за последние 15 лет Азаров 12 лет занимает высшие должности в государстве. Он отметил, что в первую очередь, что должен был сделать Азаров после избиения участников Евромайдана - это отправить в отставку главу МВД Виталия Захарченко, который отдал приказ "убивать фактически людей".

Он обратился к Азарову с вопросом, присутствовал ли он на совещании у Президента, где принималось решение бить студентов.

"Были. Но почему вы не выступили против этого", - сказал Соболев. Он предложил Азарову прямо в сессионном зале покаяться, признать свою ошибку и подать в отставку самостоятельно.

После провального голосования за отствку Кабмина спикер Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание Рады. Перед этим он пытался поставить на рассмотрение следующий и последний вопрос сегодняшней повестки дня. Однако возле трибуны собрались депутаты, и он объявил об окончании утреннего заседания.

Ранее "Главред" сообщал, что Рада провалила голосование по Кабмину. За недоверие правительству Азарова проголосовали всего 186 нардепов, при необходимо нужных 226-ти