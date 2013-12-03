Оппозиция позвала митингующих на Банковую

После провала голосования об отставке Кабмина оппозиция призвала митингующих идти к Администрации Президента и требовать от Виктора Януковича подписать указ об отставке правительства Николая Азарова.

Об этом заявили лидеры оппозиции, сообщает "Украинская правда".

"Мы идем в Администрацию Президента требовать отставки правительства, а также досрочных президентских и парламентских выборов", - заявил лидер фракции "Батькивщины" Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о том, что Янукович отправился с визитом в Китай, Яценюк заметил, что Президент едет только в среду.

В свою очередь лидер УДАРа Виталий Кличко сказал, что Партия регионов и коммунисты "взяли ответственность за кровь пролитую на Майдане".

"У нас есть четкая позиция. Если правительство и парламент демонстративно не слышат, не хотят слышать людей, мы их заставим услышать людей", - сказал Кличко.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня под Радой собрались десятки тысяч людей с требованием об отставке Азарова.