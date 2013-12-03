Азаров предупредил Евромайдан: силы у нас достаточно

Премьер-министр Николай Азаров призвал Евромайдан прекратить блокирование Кабмина и предупредил об уголовной ответственности за это, а также призвал оппозицию к диалогу.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, передает "Украинская правда".

В начале своего выступления премьер извинился за кровавый разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября и снова пообещал наказать виновных.

"Дорогие мои коллеги, от имени правительства хочу принести извинения за действия наших правоохранительных органов на Майдане. И президент, и правительство глубоко сожалеет. Я вам гарантирую, что сейчас уже проводится тщательное расследование. И все, кто виноват в применении силы, понесут за это ответственность", - сказал он.

Также Азаров отметил, что среди пострадавших в жестком разгоне Евромайдана был только один человек в возрасте 17 лет.

"Все другие старше, значительно старше. Предлагаю отказаться от эмоций", - сказал он.

После извинений премьер-министр перешел к требованию снять блокирование здания Кабмина.

"Я требую от тех, кто причастен к абсолютно противоправным решениям о блокировании здания правительства, – немедленно прекратите", - заявил он и пообещал, что "вы обязательно будете нести ответственность".

"И все люди, которых вы толкаете на противоправные действия, будут нести ответственность", - подчеркнул Азаров.

В то же время он напомнил оппозиции о существовании толковых юристов.

"У вас есть грамотные юристы, они понимают, что вы нарушаете не только Конституцию, но и Уголовный кодекс. Мы открыты к диалогу, мы готовы обсуждать с мирными манифестациями все условия наших договоренностей. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно", - отметил он.

Также Азаров подчеркнул, что Кабмин пользуется поддержкой украинцев и напомнил о решениях областных советов, которые были вынесены на внеочередных заседаниях 2 декабря.

После этого премьер обратился к митингующим и призвал их "отвергнуть политиканов", которые "рвутся к власти и повторяют сценарий 2004 года. Но они забывают, что у нас совсем другая страна. Вам стыдно, с кем вы будете работать", - сказал он.

Что касается евроинтеграции Украины, премьер заверил, что уже в понедельник, в его присутствии, глава государства имел долгий телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

"Мы договорились, что продолжим переговоры об условиях заключения соглашения об ассоциации и о ЗСТ. И Еврокомиссия, Евросоюз согласны рассмотреть вопрос о финансовых компенсации Украине", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Верховная Рада провалила отставку правительства Азарова, вопрос о которой рассматривался сегодня, 3 декабря.

Видео: "Украинская правда"