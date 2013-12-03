Протестующие под Радой кричат "Банду - геть!" и уходят на Майдан

Участники Евромайдана, митингующие под Верховной Радой, встретили новость о провале голосования за отставку правительства криками "Ганьба!", "Банду – геть"", "Революция!", а потом спели гимн Украины.

Люди с разочарованием и негодованием отреагировали на новости из парламента, передает Интерфакс-Украина.

В целом обстановка под парламентом спокойная. По-прежнему на прилегающей к парламенту территории находятся сотни протестующих.

При этом, постепенно люди начинают двигаться в направлении Крещатика и Майдана Независимости.

Как передает УНИАН, большинство людей движутся по улице Грушевского, другие — через Шелковичную и Садовую улицы на Институтскую.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Рада не смогла отправить Кабмин в отставку. За проект постановления, внесенный оппозицией, относительно ответственности правительства, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

По данным пресс-службы "Батькивщины", лидеры оппозиционных фракций "Батькивщина" Арсений Яценюк, "УДАР" Виталий Кличко и ВО "Свобода" Олег Тягнибок также идут из парламента на Майдан Незалежности для объявления участникам нового Евромайдана плана дальнейших действий.