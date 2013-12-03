Азаров после провала его отставки помахал рукой депутатам: опубликовано видео

Премьер Николай Азаров после провала его отставки в Верховной Раде помахал рукой депутатам.

После того как голосование по отставке Кабмина было провалено, члены правительства покинули свою ложу, Азаров подошел к вице-спикеру и спикеру и пожал обоим руки. Оппозиция заблокировала трибуну, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Напомним, Рада не приняла решение о недоверии правительству Николая Азарова. За отставку Кабмина проголосовали 186 карточек народных депутатов при 226 необходимых. Сразу после голосования спикер Владимир Рыбак закрыл пленарное заседание парламента.

Азаров также заявил, что в Кабмине будут проведены кадровые изменения.

видео: ЛигаБизнесИнформ.

