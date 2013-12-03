Политолог о провале отставки Азарова: теперь можно ждать чего угодно

После того, как Верховная Рада провалила отставку правительства Николая Азарова, страна оказалась в политическом тупике.

Такое мнение выразил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко в комментарии "Главреду".

"Теперь, в ответ на это (провал отставки Кабмина – прим. ред.), можно ожидать чего угодно. Прежде всего, мы не видим четко обозначенных политических смыслов – что делать", - отметил политолог.

Кроме того, он подчеркнул, что отдельные заявления регионалов об ответственности организаторов акций протеста за избиение митингующих являются откровенной ложью.

"Ответственность за избиение несут те, кто отдал приказ бить, и те, кто бил", - отметил Матвиенко.

Также эксперт заверил, что в настоящий момент за ситуацией в Украине внимательно следят международные наблюдатели.

"Известно, что сегодня ситуацию в Украине рассматривает НАТО, к нам в страну приезжает высокопоставленный представитель ЕС. То есть международные наблюдатели будут внимательно следить за происходящим, включится и международное посредничество", - убежден Матвиенко.

Также эксперт выразил мнение о вероятности силового противостояния.

"И сейчас очень вероятно силовое противостояние и очередные провокации. Это очень и очень вероятно", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", 3 декабря Рада провалила голосование об отставке Кабмина Азарова.

Также напомним, что после рассмотрения вопроса об оставке Кабмина Азаров обратился к оппозиционерам с требованием немедленно разблокировать Кабмин.

Также премьер предупредил митингующих, что власть готова к диалогу, но силы у нее достаточно: "Мы открыты к диалогу, мы готовы обсуждать с мирными манифестациями все условия наших договоренностей. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно".