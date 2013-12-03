Евромайдан идет под Администрацию Президента

Лидеры оппозиции переводят Евромайдан под стены Администрации Президента на Банковую. Сейчас на Майдане митингует около 20 тысяч человек.

Так, глава фракции ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал участников митинга на Майдане Независимости идти блокировать АП до тех пор, пока он не подпишет указ об отставке правительства Николая Азарова и не объявит досрочные выборы, пишет УНИАН.

По словам Яценюка, это четвертый вариант действий Президента в отношении действующего правительства, поскольку предыдущими вариантами он не воспользовался.

"Наша задача: пойти к Администрации Президента, и требование к Виктору Януковичу - подписать указ и объявить досрочные выборы. Мы мирно идем к администрации. И народ возле АП будет стоять до тех пор, пока решение об отставке Азарова и досрочных выборах не будет принято", - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что люди должны слушать исключительно решения, которые приняты на Майдане Штабом национального сопротивления, и ни в коем случае не прислушиваться к призывам провокаторов, которых нужно выявлять и доставлять в Штаб национального сопротивления.

"Мы сейчас выстраиваем мирную колонну и идем к Администрации Президента", - сказал Яценюк.

Как передает "Украинская правда", формирование колонны координирует Александр Турчинов.

Ранее лидеры оппозиционных фракций рассказали митингующим о событиях, которые произошли в Верховной Раде во вторник.

По их словам, власть не воспользовалась шансом отправить правительство в отставку - и таким образом показать, что она готова к компромиссам.

По словам Яценюка, у Администрации Президента продолжится досрочная акция протеста до тех пор, пока Президент Виктор Янукович не отправит премьер-министра в отставку своим указом и пока не объявит досрочные парламентские и президентские выборы.

"Янукович уже три года моря Украины , теперь Украина будет морить его" , - заявил он.