Переодетые беркутовцы и "титушки" готовят кровавую провокацию – нардеп

В ближайшее время готовится провокация по захвату госзданий, в которой будут участвовать переодетые бойцы "Беркута", а также провокаторы-"титушки".

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

"Как мне сообщили бывшие работники спецподразделений, в ближайшее время, переодетые в гражданские беркутовцы и "титушки" сделают кровавую неудачную попытку захвата одного из государственных учреждений", - написал нардеп.

"В результате мы не увидим задержанных нападавших, но увидим очень много видео и избитых беркутовцев, что даст основание властям говорить о введении чрезвычайного положения", - поделился мнением Бригинец.

По его словам, единственный выход не допустить провокаций - мирно заблокировать главные административные здания.

Ранее "Главред" сообщал, что у части собравшихся под Верховной Радой "титушек" оказались документы, выданные крымским командованием Внутренних войск МВД (фото).

Также напомним, что глава МВД Виталий Захарченко предложил оппозиции вместе с милицией создавать патрули для поиска провокаторов на митингах.