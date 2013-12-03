Симоненко заявил, что осуждает разгон мирных демонстраций

Компартия решительно осуждает насилие и жестокость по отношению к мирным манифестантам.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко выступая на заседании парламента, сообщает ГолосUA.

"Мы также осуждаем действия боевиков-провокаторов, независимого от того, кто за ними стоит: кто ими руководил и отдавал приказы", - сказал он.

По словам политика, те кто стремятся к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, и те, кто выступает против присоединения к Таможенному союзу имеют полное право мирно и открыто, не боясь репрессий, преследования и физического насилия, отстаивать свои убеждения.

"Каждый имеет право исповедовать любую идеологию, придерживаться любых политических взглядов, если они не проповедуют насилие, агрессию, расизм, ксенофобию и ненависть к нашим людям.. То, что сейчас происходит в стране — это сознательная эскалация политического напряжения, это не что иное, как борьба олигархических кланов за президентское кресло. Это борьба в которой людей, как пушечное мясо, бросают в вихрь кровавого гражданского противостояния; это борьба ради победы в которой олигархи готовы уничтожить нашу страну.. Это горькая правда", - подчеркнул Симоненко.