Вице-спикер Рады: оппозиция заблокирует парламент

Оппозиция заблокирует работу Верховной Рады - пообещал вице-спикер парламента.
Оппозиция будет блокировать работу Верховной Рады.
Об этом заявил вице-спикер парламента, представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, передает УНИАН.
"Я думаю, что нет смысла сюда даже возвращаться, в парламент. Имею в виду, будет заблокирован парламент", - сказал Кошулинский.
Также вице-спикер добавил, что оппозиционеры будут ночевать в Раде, а общеукраинская забастовка с требованием отставки правительства и Президента будет продолжаться.
Кроме того, Кошулинский отметил, что в настоящий момент нельзя делать каких-либо долговременных прогнозов, в частности, относительно того, когда начнется работа Верховной Рады, учитывая события, которые происходят в стране.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 3 декабря, парламент не смог отправить в отставку Кабмин Азарова.