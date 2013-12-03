Вице-спикер Рады: оппозиция заблокирует парламент

Оппозиция будет блокировать работу Верховной Рады.

Об этом заявил вице-спикер парламента, представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, передает УНИАН.

"Я думаю, что нет смысла сюда даже возвращаться, в парламент. Имею в виду, будет заблокирован парламент", - сказал Кошулинский.

Также вице-спикер добавил, что оппозиционеры будут ночевать в Раде, а общеукраинская забастовка с требованием отставки правительства и Президента будет продолжаться.

Кроме того, Кошулинский отметил, что в настоящий момент нельзя делать каких-либо долговременных прогнозов, в частности, относительно того, когда начнется работа Верховной Рады, учитывая события, которые происходят в стране.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 3 декабря, парламент не смог отправить в отставку Кабмин Азарова.