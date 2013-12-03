Кравчук, Кучма и Ющенко поддерживают евроинтеграцию Украины и готовят заявление

Три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко готовят совместное заявление о поддержке евоинтеграционного курса Украины.

Об этом на своей страничке в Facebook написала пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

"Утро президентов. Леонид Кравчук попросил подписать: "Президенты - за евроинтеграцию Украины", - написала она, и представила фото трех политиков.

На вопрос в комментариях, о чем они говорили, Ванникова ответила: "О солидарности с молодежью на Майдане и о поддержке евроинтеграции. Готовим открытое заявление тех президентов".

Напомним, ранее Ющенко заявлял, что восхищен действиями студентов и всех участников Евромайданов.

По его мнению, участники митинга реализуют "выбор нации" за который билась элита Украины на протяжении 350 лет.



"Мы говорим о судьбе 46 миллионов людей, о выборе нации, мы говорим о политическом процессе, о котором последние 350 лет, начиная от Ивана Мазепы, мечтали и лидеры, и общество", - подчеркнул Ющенко.

фото: Facebook