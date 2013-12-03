Евромайдан заблокировал Администрацию Президента и будет ставить блокпосты

Колонна участников протеста в поддержку евроинтеграции и отставки правительства с Майдана Независимости поднялась к Администрации Президента со стороны улицы Институтской и, таким образом, полностью блокировали подходы на Банковую.

Со стороны Институтской на углу установлен сплошной металлический забор, перекрывающий улицу Банковую. За забором со стороны Институтской стоят пикетчики, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Охраняющие Банковую силовики находятся в глубине улицы метрах в ста от протестующих. Они стоят в несколько рядов, начиная от входа в комитеты Верховной Рады, за их спинами более десятка автобусов. Организаторы пикета просят его участников не поддаваться на провокации и соблюдать дисциплину.

В свою очередь, нардеп Александр Турчинов заявил часть протестующих обходит администрацию, с тем, чтобы заблокировать ее по периметру и продолжить мирный протест против отказа от евроинтеграции и жесткого разгона демонстрантов. Турчинов подчеркнул, что это будет мирное блокирование, как в 2004 году.

Как отмечают оппозиционеры, цель пикета - заставить Януковича отправить в отставку премьера Николая Азарова и его правительство, а также наказать всех виновных в избиении участников мирной акции и журналистов.

Как сообщает Украинская правда, под АП оппозиционеры намерены расставить блокпосты у всех выездов, и будут требовать от Януковича отставки правительства.

Колонна митингующих перекрыла движение на улице Шелковичной и направляется к администрации президента.

По словам координаторов, митингующие расставляют блокпосты у всех выездов из АП, также во доре на выезде из Шелковичной.

Сейчас эта подворотня заблокирована автобусом. Пикет будет стоять вокруг АП ежедневно с 7 часов утра до 8 вечера.

По словам Александра Турчинова, пикетчики установят дежурство.

Ранее "Главред" сообщал, что на Майдане независимости собралось около 20 тысяч людей. Колонами они двинулись к Администрации Президента, где будут требовать отставки Кабмина.