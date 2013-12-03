Рыбак выругался матом прямо на заседании Рады: опубликовано видео

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время рассмотрения вопроса об отставке правительства Азарова выругался матом на заседании парламента.

Об этом сообщает УНИАН.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 3 декабря, Верховная Рада провалила отставку Кабинета министров во главе с Николаем Азаровым.

За это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале – при необходимых 226 голосах.

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