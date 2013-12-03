Рыбак выругался матом прямо на заседании Рады: опубликовано видео

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак не смог сдержать эмоции и выругался матом во время рассмотрения отставки Кабмина.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время рассмотрения вопроса об отставке правительства Азарова выругался матом на заседании парламента.
Об этом сообщает УНИАН.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 3 декабря, Верховная Рада провалила отставку Кабинета министров во главе с Николаем Азаровым.
За это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале – при необходимых 226 голосах.
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