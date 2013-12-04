Координатор "Опори" Ольга Айвазовська: "Беркут" на Євромайдані порушив свої заборони

На сайті "Главред" відбувся чат із координатором виборчих і політичних програм громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською. Спілкуючись із читачами, вона прокоментувала масові акції протесту в Україні та жорстокий розгін Майдану 30 листопада, сказала, чи слід вважати злочинцями правоохоронців, які захищали Адміністрацію Президента 1 грудня, а також якою може бути президентська кампанія 2015 року, зважаючи на сьогоднішні події.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Айвазовською.

yulia_ivanova: Пані Ольго, ваша організація займається спостереженням за роботою парламенту, що порадите зробити лідерам опозиції в теперішній ситуації? Чи варто блокувати Раду?

Ольга Айвазовська: Верховна Рада України є законно обраним, колегіальним органом, який репрезентує все суспільство. За нинішніх умов законодавча гілка влади повинна бути максимально дієздатною, а її робота направленою на врегулювання суспільно-політичного протистояння, яке виникло в країні після призупинення курсу на євроінтеграцію і було поглиблено через жорстокий розгін мирних громадян спецпідрозділом "Беркут" від 30 листопада. Народні депутати, до яких би фракцій вони не належали, повинні відстоювати конституційні права і свободи всіх громадян України.

Масові заходи, що відбулись 1 грудня, стали найчисельнішими в історії країни. За різними підрахунками, в них взяли участь понад 500 000 громадян. Цей сигнал свідчить про те, що українці, не залежно від політичних вподобань, поділяють європейські цінності та вимагають відновлення справедливості в державі, де правоохоронні органи застосували непропорційну силу проти мирних протестувальників та журналістів, порушуючи норми ЗУ "Про міліцію", дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, правила застосування спеціальних засобів. Цей злочин проти конституційних прав та свобод повинен бути покараний, а всі, хто причетний до нього через дії, чи бездіяльність, засуджені.

Відставка середньої ланки посадовців не зможе зняти напруги у суспільстві та буде свідчити лише про бездіяльність органів влади, зокрема, й парламенту. Верховна Рада України зобов'язана скористатися покладеною на неї контролюючою функцією та в максимально короткі терміни вимагати і заслухати звіт міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, Генерального прокурора Віктора Пшонки і прем'єр-міністра Миколи Азарова. Ці посадовці повинні нести політичну та кадрову відповідальність і піти у відставку.

Блокування парламенту позбавить опозицію легітимного майданчику для розв'язання кризи і аргументом залишиться лише вулиця.

Terri: Ольго, як, на думку ОПОРи, можна тлумачити подання у відставку Льовочкіна та відмову у цьому президента?

Ольга Айвазовська: Сергій Льовочкін є непростою політичною фігурою, який, крім всього, має активи та дітей за кордоном. Природним є його бажання відмежуватися від насилля, яке відбулося 30 листопада на Майдані. Втім, якби щирою та організованою була ця відставка, то разом із головою АП, у відставку пішла вся його команда. Президент не підписав заяву про звільнення, скоріше, щоб не показувати розкол у команді влади та не дестабілізовувати ситуацію в ПР.

Terri: Яких процесів тепер варто очікувати в Раді?

Ольга Айвазовська: Парламент є дуже неоднорідним колегіальним органом. Групи впливу дещо більш сегментовані, ніж п'ять фракцій та позафракційні народні обранці. Відповідно, якщо окремі групи в Партії регіонів почнуть відходити, то можливе переформатування більшості. Як тільки набереться 226 голосів, які підтримуватимуть ініціативи опозиції і Майдану, ситуація в країні та політичні впливи можуть змінитися кардинально. Втім, перспектив набрати 300 голосів для формування конституційної більшості поки немає.

Terri: Яка позиція ОПОРи щодо побиття студентів, щодо подій біля АП 1 грудня та взагалі Євромайдану?

Ольга Айвазовська: ОПОРА вже висловила свою позицію щодо трагедії 30 листопада.

Застосування непропорційної сили проти мирних громадян 30 листопада на Майдані Незалежності не може залишитись безкарним. У найкоротші терміни Генеральна прокуратура повинна розслідувати всі факти та вжити невідкладних заходів щодо встановлення та покарання винуватців. Верховна Рада України в найкоротші терміни зобов'язана скористатися контролюючою функцією, наданою їй законами та Конституцією, створити тимчасову слідчу комісію для незалежної перевірки обставин справи, а також вимагати звіту міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, Генерального прокурора Віктора Пшонки та Кабінету Міністрів в цілому, який здійснює контроль за діяльністю силовиків.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства серед основних завдань міліції є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів. 30 листопада начальник прес-служби МВС у Києві Ольга Білик повідомила, що мітингувальники кидали пляшками з водою та камінням у правоохоронців. Такі дії, якщо вони мали місце, не становили загрози життю та здоров'ю працівників "Беркуту" та не вимагали застосування сили проти беззбройних активістів. ЗУ "Про міліцію" визначає, що застосування сили та спецзасобів не повинне перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму шкоди здоров'ю правопорушників. Присутні на Майдані ЗМІ не підтверджують фактів нападу мітингувальників на "Беркут", втім, мають у розпорядженні достатню кількість фото- та відеодоказів надмірної жорстокості з боку спецпідрозділу. Таким чином, УМВС необхідно надати підтвердження дій мітингувальників, які б загрожували життю і здоров'ю правоохоронців.

Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку вимагають, щоб після їхнього застосування працівники міліції в найкоротші терміни надали потерпілим необхідну допомогу, повідомили про інцидент лікарів та медичні заклади. Втім, свідчення учасників побиття ілюструють грубе порушення цієї норми. Мітингувальників переслідували, добивали ногами та гнали вулицями міста. Досі не знайдено декількох учасників акції, про стан здоров'я яких невідомо громадськості. Крім того, правила забороняють нанесення ударів гумовими кийками по голові, шиї, ключичних ділянках, животу, статевих органах. Як видно на відео, оприлюднених в центральних засобах масової інформації та за типами поранень, які отримали протестувальники, працівники "Беркуту" порушили ці заборони. Мирні громадяни, яких оглядали лікарі швидкої допомоги, отримали серйозні травми голови.

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України встановлює, що накази службовців повинні бути законними, зрозумілими та виконуватись беззаперечно, точно та у визначений строк. Таким чином, керівництву УМВС необхідно надати громадськості інформацію про зміст наказу, який отримали в ту ніч працівники "Беркуту" для встановлення всіх обставин.

Громадянська мережа ОПОРА закликає правоохоронні органи до поваги конституційних прав громадян на свободу думки, слова та мирні зібрання. Нагадуємо, що обмеження реалізації останнього може здійснюватися лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку за рішенням суду, якого не було.

Бездіяльність Генеральної прокуратури, Кабінету Міністрів України, парламенту, Президента та УМВС у розслідуванні справи матиме вкрай негативні наслідки для громадян та держави в цілому.

Terri: Чи надає ваша організація якусь підтримку мітингувальникам?

Ольга Айвазовська: ОПОРА надає юридичну, логістичну та інформаційну допомогу мітингувальникам, як організація.

Inga: Вітаю вас, Ольго! Скажіть, як, на вашу думку, далі поводитимуться ті парламентарі, що пішли з ПР після побоїща на Майдані? Чи поповнять вони лави опозиції, як вам здається?

Ольга Айвазовська: Поки з фракції Партії регіонів офіційно вийшло лише два депутати Давид Жванія та Інна Богословська. Не впевнена, що вони повинні примкнути до опозиції формально, бо це може спровокувати спротив з боку окремих парламентарів в самій опозиції. Думаю, що кожен депутат повинен врахувати вимогу громадян та їх мотивацію до участі у вуличних заходах, а саме, відновлення справедливості та покарання винних у подіях 30 листопада та 1 грудня. Навіть в якості позафракційних, голоси цих депутатів можуть бути вкрай корисними.

Inga: Організація, яку ви очолюєте, багато працює з абітурієнтами, студентами, їхніми батьками. Ваше особисте ставлення до того, що зараз в акції задіяні, по суті, діти, студенти? Чи правильно чинять ректори вишів, які оголошують страйк?

Ольга Айвазовська: Повнолітні громадяни України, до яких належить переважна більшість студентства, можуть самостійно приймати рішення, яким чином розпоряджатись конституційним правом на свободу слова та думки, вільне вираження своїх поглядів та переконань. Стаття 39 Конституції України гарантує право громадян на мирні зібрання, демонстрації. Ті хто працюють, мають право на страйк (Стаття 44, Конституції України). Я проти використання неповнолітніх, чи примусового залучення бюджетників, службовців до політичних заходів, але позитивно ставлюсь до громадсько-політичної активності студентів. Саме зараз вони формуються, як громадяни. Якщо їм "зламати моральний хребет" сьогодні, то вони перетворяться на втрачене покоління.

Inga: Поляризувалися думки щодо правоохоронців, які оберігали ту злощасну "йолку". Як ставитися до тих курсантів, які це робили, просто виконуючи наказ?

Ольга Айвазовська: Є велика різниця між курсантами чи строковиками, які стояли перед Адміністрацією Президента на Банковій під час першого штурму 1 грудня, і тими беркутівцями, які били студентів 30 листопада. В ту злощасну ніч було використано надмірну непропорційну силу працівниками спецпідрозділу, виправданню, якій нема. Злочинні накази виконувати не можна, і цим правом наділений кожен рядовий. Втім, я не виправдовую людей у масках, які кидалися на строковиків біля Банкової. Для мене приховане обличчя свідчить про неправоту дій. Втім, злочинцями були і ті, хто поставив молодих солдатів з мінімальним досвідом захищати АП 1 грудня.

gf_43: Як думаєте, якою буде президентская кампанія-2015?

Ольга Айвазовська: Кампанія 2015 року буде вкрай насиченою подіями і напруженою. На жаль, нема підстав для оптимізму, зважаючи на небажання влади в особі Міністерства юстиції України, Кабміну, парламентської більшості працювати над законом, який потребує змін. Крім того, на місцях посилюється роль адміністрацій і їх активна участь у парламентських виборах 2012 році, частково у 2013 під час кампанії в п'яти проблемних округах призводять до занепокоєння, у зв'язку з системним застосуванням адмінресурсу. Цей фактор зіграє не останню роль у 2015 році. Переконана, що за цією кампанією слідкуватиме весь світ.

gf_43: Які методи маніпуляції найчастіше застосовуватимуть на повторних виборах в округах? Що помітили вже експерти?

Ольга Айвазовська: Вибори в п'яти округах перестали бути спокійними з середини листопада, тобто, коли шанси підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі танули з кожним днем. У трьох округах ми маємо серйозну проблему з підкупом виборців, комісії сформовано з перевагою для технічних партій і кандидатів, а кандидати-двійники ведуть досить активну кампанію, сподіваючись на нерозбірливість виборців. Найближчими днями ми оприлюднимо звіт про цю кампанію з детальним описом проблем.

polit_ua: Ольго, з вашої точки зору, кому насправді вигідна революція в Україні, хто може стояти за провокаторами і бути зацікавленим у тому, щоб протест перейшов у силову фазу? Це потрібно комусь у країні чи, все-таки, скоріше, комусь поза її межами?

Ольга Айвазовська: Переконана, що силове протистояння не вигідне ані громадянам в цілому, ані Президенту особисто, ані опозиції. Досить переглянути новини та репортажі про події в Україні очима російських телеканалів, і все стає більш-менш зрозумілим. Росії не вигідно, якщо Україна підпише Угоду про Асоціацію, відкриє кордони для європейських товарів та стане своєрідною історією успіху серед пострадянських країн. Ми тут мало цікавимось, але для багатьох країн-учасниць СРСР, Україна – флагман. Якщо у нас розпочинають процеси з демократизації та економічного зросту, то у них з'являється надія, і, приклад, коли у нас ці процеси згортаються, то оптимізм пропадає і в наших сусідів. Крім того, в середині держави є сили, які мають значні ресурси та вплив, але не входять до Сім'ї, і їх майбутнє є вкрай непевним. Їх вплив та інтерес також не можна не враховувати.

RayaOdessa: Скажіть, будь ласка, пані Олю, як можна змінити законодавство про вибори, щоб уберегти Українців від якомога ширшого кола зловживань адмінресурсом? Чи в змозі міжнародне товариство визнати вибори такими, що відбулися з численними порушеннями і не визнати результат виборів? Чи зробить це незаконно вибраного кандидата нелегітимним?

Ольга Айвазовська: Думка міжнародного співтовариства чи громадських спостерігачів має певні політичні наслідки та вплив на ставлення суспільства до результатів виборів, якості політики в цілому, але правових механізмів скасування результатів немає. Законодавчо необхідно жорстко врегулювати застосування адміністративного ресурсу під час виборів та встановити механізми невідворотності покарання за зловживання посадових осіб їх службовим становищем. Тільки відповідальність та показові процеси можуть позитивно вплинути на припинення цих практик в Україні.

Liubopytnyj: Правительство не явилось в Раду. И что теперь? Отставка азарова в силе?

Ольга Айвазовська: Відставка Уряду можлива і без його звіту чи участі. Зараз стоїть питання, чи вистачить голосів, та чи не варто відтермінувати це питання, якщо їх таки нема. Відставка Уряду внаслідок прийняття Верховною Радою резолюції недовіри може розглядатись парламентом не частіше, ніж один раз протягом чергової сесії. Якщо сьогодні не вистачить голосів, то до 17 січня повторний розгляд цього питання є малоймовірним.

Kiianyn: Чому з регіонів побігли депутати?

Ольга Айвазовська: Думаю, що мотиви можуть бути різними – від страху, до совісті. Одні чудово розуміли, що відбувається в парламентській залі, інші – побоялися розділити відповідальність з винуватцями подій, проти яких виступають громадяни.

Liubopytnyj: 1) На чьи средства существует ваша организация? 2) Пытаются ли препятствовать вашей работе? Кто и по каким поводам?

Ольга Айвазовська: Організація офіційно залучає безповоротну технічну допомогу від міжнародних організацій, посольств, приватних фондів. Всі проекти мають сувору звітність, ведуться відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів. Щорічно ми проходимо планові аудити та маємо позитивні їх результати. Не можу сказати, що зараз нам хтось не дає працювати, хоча розумію, що напередодні 2015 року варто очікувати всього.

Lind_80: Думаєте, продемонструють сьогодні всі опозиціонери єдність і проголосують 100%-во за відставку уряду?

Ольга Айвазовська: Відставка Уряду зараз в руках позафракційних депутатів та членів фракції ПР. Опозиція ж не повинна, а зобов'язано забезпечити 100% явку в пленарну залу та голосувати за власні вимоги.

polit_ua: Чого чекати від тих депутатів, що пішли з ПР? Чи не повернуться вони туди знову, тільки-но Майдан закінчиться?

Ольга Айвазовська: Давайте дочекаємося, коли буде відомо про результати голосувань та стане зрозумілим, скільки реально депутатів додатково має опозиція. Я не виключаю, що під тиском людей на вулиці, депутати зараз змушені будуть вимагати звіт Уряду, міністра УМВС та Генерального прокурора, потенційно – відставку, але стабільної нової чи старої більшості не варто очікувати.