Возле АП автомобиль со спецназовцами наехал на протестующего

Автомобиль со спецназовцами пытался проехать сквозь пикет митингующих возле Администрации Президента по улице Лютеранской и наехал на одного из протестующих

По словам очевидцев у него повреждена нога, пишет УНИАН.

Митингующие заблокировали этот автомобиль и вызвали сотрудников ГАИ.

В свою очередь ГАИшники забрали документы у водителя авто, однако отказались сообщить митингующим, кто непосредственно находился в автомобиле.

По их словам, по данному инциденту будет составлен протокол. После того, как в эту ситуацию вмешались народные депутаты, митингующие приняли решение разблокировать и дать выехать автомобилю со бойцами спецназа.

Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко ранее заявил, что после того, как Верховная Рада провалила отставку правительства Николая Азарова, страна оказалась в политическом тупике.

После рассмотрения вопроса об оставке Кабмина, Азаров обратился к оппозиционерам с требованием немедленно разблокировать Кабмин.



Также премьер предупредил митингующих, что власть готова к диалогу, но силы у нее достаточно: "Мы открыты к диалогу, мы готовы обсуждать с мирными манифестациями все условия наших договоренностей. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно".