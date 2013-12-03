Нардеп от "Батькивщины" сложил с себя депутатские полномочия

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Роман Забзалюк заявил о сложении мандата в связи с несогласием со сложившейся ситуацией в стране.

"Причина в том, что я вижу, что отдельные представители политических сил - как с одной стороны, так и с другой - толкают страну, фактически, на прямую конфронтацию, и на кровопролитие", - сообщил он, пишет Интерфакс-Украина.

"Я категорически с этим не согласен. Кто-то играется в политику, а в результате пострадает народ Украины, и мы потеряем страну. Я уже сложил мандат. Я был и остаюсь на стороне народа", - подчеркнул он.

Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко ранее заявил, что после того, как Верховная Рада провалила отставку правительства Николая Азарова, страна оказалась в политическом тупике.

После рассмотрения вопроса об оставке Кабмина, Азаров обратился к оппозиционерам с требованием немедленно разблокировать Кабмин.

Также премьер предупредил митингующих, что власть готова к диалогу, но силы у нее достаточно: "Мы открыты к диалогу, мы готовы обсуждать с мирными манифестациями все условия наших договоренностей. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно".