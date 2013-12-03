Симоненко объяснил, зачем Украине референдум

Все судьбоносные решения в государстве должны решаться по воле украинского народа.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко выступая на заседании парламента, сообщает ГолосUA.

"Опираясь на свою принципиальную позицию, что все судьбоносные решения в нашем государстве должны решаться по воле украинского народа, Компартия как раз и призвала народ инициировать Всеукраинский референдум и на нем определиться с вектором внешнеэкономической интеграции", - сказал он.

По словам политика, это единственный демократический и цивилизованный путь для решения судьбоносных вопросов. "Но благодаря усилиям власти и, так называемой оппозиции, решили закрыть рот народу Украины. Запрещая Всеукраинский референдум, ограничивая в неправовой способ конституционные права граждан, запрещая собирать подписи в поддержку референдума — все это было сделано для того, чтобы не услышать волю народа", - подчеркнул политик.

Но, несмотря на все эти запреты, заявил Симоненко, Компартия собрала более 3,5 млн подписей украинских граждан в поддержку Всеукраинского референдума.

"Всеукраинский референдум — это единственный способ избежать противостояния и усилению раскола в обществе, которое, как мы видим, уже обернулось насилием, кровопролитием. И если мы не предпримем меры, все это может закончится трагедией для украинского народа", - сказал он.

Именно поэтому от имени Компартии Симоненко официально заявляет, что всю политическую ответственность за кровопролитие на Майдане в ночь на 30 ноября, за возможные последствия нынешнего противостояния и сползание страны в пропасть гражданкой войны, в полной мере несут представители олигархических кланов, которые находятся и во власти, и в оппозиции.