Оппозиция назвала свои главные требования к власти

Лидеры оппозиции, которые привели Евромайдан под стены Администрации Президента, выдвинули свои главные требования.

Оппозиция призывает Президента Виктора Януковича немедленно отменить визит в Китай, подписать указ об отставке правительства, начать уголовное производство против Захарченко и назначить досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом заявил Арсений Яценюк на брифинге в пресс-центре штаба национального сопротивления на Майдане, сообщается на сайте политсилы.

"Мы призываем его немедленно отменить визит в Китай. Сейчас не в Китае решается судьба Украины. Президент обязан остаться в Украине", - сказал депутат.

Оппозиция призывает Януковича немедленно подписать указ об отставке правительства и начать уголовное производство в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко и других лиц, которые "задействованы в силовом сценарии", сказал Яценюк.

Он также призвал Януковича остановить политический и экономический кризис.

"Пока что у него есть еще шанс сохранить страну и остаться все-таки в истории Украины президентом".

Напомним, 3-6 декабря запланирован государственный визит Януковича в Китайскую Народную Республику.

Вчера, 2 декабря, Янукович заявил, что все же летит на текущей неделе в Китай с государственным визитом, в расчете на подписание ряда важных двусторонних экономических соглашений.

Как известно, 3 декабря, Рада не смогла отправить в отставку Кабмин Азарова.