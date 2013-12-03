Арестован второй задержанный при штурме Банковой: он заплакал в суде

Ярослав Притуленко, задержанный "Беркутом" после штурма Администрации Президента, был арестован судом на два месяца.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гнап в эфире Общественного ТВ, во время включения из суда, передает "Украинская правда".

Во время судебного заседания прокурор аргументировал необходимость ареста тем, что у безработного Притуленко был обнаружен нож, а при задержании он наносил побои правоохранителям.

"Они в составе группы из 300-500 человек, действуя совместно, нанесли повреждения 70 милиционерам", - процитировал журналист постановление суда.

Также он сообщил, что ни прокуратура, ни милиция не сообщили официального списка арестованных по этому делу.

В то же время, журналист озвучил свой список: Остащенко Александр, Притуленко Е.С., Превир Егор, Гарагуц В.В., Черепко Г.А., Можненко С.Н. и Загоровка Владислав.

При этом в суде находились депутаты от оппозиции, которые заявили о готовности взять задержанных на поруки.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на два месяца был арестован Александр Солоненко, задержанный у памятника Ленину.

Также напомним, что ранее милиция Киева сообщила о расследовании 11 уголовных производств относительно захвата админзданий и других инцидентов, которые произошли 1 декабря в центре столицы.

Всего же после массовых протестов и столкновений в центре Киева, которые произошли в воскресенье, 1 декабря, были задержаны 9 человек.

Людей, задержанных у Администрации Президента, "Беркут" жестоко избивал, хотя они не оказывали никакого сопротивления: смотрите видео.

Фото: "Украинская правда"