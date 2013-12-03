Не договорились: как Рада провалила отставку Азарова

3 декабря 2013, 18:30

"Главред" посмотрел, как ВР провалила отставку правительства.

Николай Азаров в Раде

План парламентского блицкрига сорвался. Еще до голосования за отставку Кабмина Азарова оппозиционеры ходили понурые и растерянные. Было понятно, что шансов "уйти" Николая Яновича практически нет. Но мало кто мог предположить, что цифра на табло будет настолько маленькой. "За" проголосовали 186 депутатов. Не поддержали решение ни коммунисты, ни Еремеев, ни Жвания, ни Бережная, ни Бондарь, ни Тигипко. Все те люди, которые в Фейсбуке смело осуждали силовиков за разгон Евромайдана.

Единственным из регионалов, кто поддержал недоверие правительству, стал Юрий Благодир.

"Благодир проголосовал сознательно. Я знал, что у него есть намерения проголосовать. У нас нет крепостного права, но сам факт неприятен", - заявил лидер фракции Александр Ефремов на брифинге в Верховной Раде.

Внефракционный депутат Сергей Мищенко в разговоре с "Главредом" не сдерживал эмоций. "186 голосов – это просто полный провал. Я понимаю, если бы было  224, 223, 220, можно было бы сказать, что не хватило нескольких голосов. Но тут… - разводит руками депутат. - Нужно было ковать железо, пока горячо. Многие депутаты из Партии регионов были готовы голосовать, надо было с ними вести переговоры. Но ни с ними, ни с другими депутатами вообще никто не разговаривал. Никто не говорил, что нужно поддержать оппозицию в этой ситуации".

Посмотреть на решающее голосование в кулуары Рады пришел депутат 6-го созыва Тарас Чорновил. Он тоже раскритиковал оппозицию за недальновидность. "Они думали, что это голосование само на них свалится, они разве не понимают, что такие вещи нужно готовить? Они не имели права выходить на это голосование, если у них не было голосов, имея за спиной Майдан, который ждет от них результата. Они должны были заблокировать Раду и держать ее мертвой хваткой, пока они не договорятся не то с Ахметовым, не то еще с кем-то, и не убедят, что эту обузу лучше скинуть", - считает политик.

Впрочем, как оказалось, кулуарные переговоры в Раде вел только секретарь СНБО Андрей Клюев. Оппозиционные депутаты об этом и не помышляли. "Мы - публичные политики, мы публично призываем ко всем решениям. Мы готовы были идти на компромиссы. А тут не с кем договариваться – это банда, связанная кровью", - возмутился Сергей Пашинский.

Его коллега Николай Княжицкий уверен, что эта ситуация только радикализирует протест: "Если бы они проголосовали за отставку правительства, то это смягчило бы ситуацию. Теперь люди будут переходить к более решительным действиям. Теперь мы будем иметь еще большее обострение ситуации в стране, и ответственны за это будут регионалы".

Политтехнолог Игорь Жданов считает, что ничего страшного не произошло. "Во-первых, теперь весь протест сосредоточится на Януковиче. Это раньше была отставка правительства. Теперь людям понятно, что есть другой "фокус" - это Янукович, а главное - это досрочные президентские и парламентские выборы. Во-вторых, люди были морально готовы, что голосов не хватит", - говорит он.

Когда материал готовился к публикации, тысячи митингующих (по оценкам некоторых СМИ, их было даже до 50 тыс.) с криком "Киев, вставай!" окружили Администрацию президента. Правда, Виктор Федорович их не услышит. Сейчас президент Украины пребывает с визитом в Китае.

"Это у него попытка уйти от ответственности за события, которые могут сейчас произойти в Киеве. Это не похоже на сильную позицию. Если человек уверен, то он должен оставаться и контролировать. Можно так уехать и потом уже президентом не вернуться. Если бы у нас была нормальная оппозиция, то такое могло бы произойти", - резюмирует политтехнолог Тарас Березовец.

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