Нардеп рассказал, кто на самом деле разгонял Евромайдан

Разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября руководил начальник киевского "Беркута" Сергей Косюк.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины", бывший начальник киевской милиции Виталий Ярема, выступая перед митингующими возле Администрации Президента, передает УНИАН.

Также он заявил, что непосредственными исполнителями были работники киевского спецподразделения "Беркут".

"Мне очень стыдно, что я когда-то руководил этим спецподразделением", - отметил он.

Ярема также отметил, что народные депутаты будут требовать от Генеральной прокуратуры привлечь Косюка к уголовной ответственности.

В то же время, по его словам, в данный момент крайне маловероятно, чтобы прокуратура решилась на подобный шаг.

Напомним, как сообщал "Главред", около 4 часов утра 30 ноября бойцы "Беркута" жестко разогнали мирный протест на Майдане Независимости.

Отметим, что ранее некоторые оппозиционеры заявляли, что, по их данным, киевский и львовский спецназ отказался выполнять приказ о разгоне Евромайдана, и на штурм пошли донецкий, луганский и крымский "Беркут".