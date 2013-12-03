Три губернатора обратились к украинцам по поводу протестов и ситуации в стране

3 декабря 2013, 19:06

Губернаторы оценили последние события в стране.

Губернаторы призвали воздержаться от силовых противостояний

Губернаторы Полтавской, Сумской и Херсонской областей выступили с обращениями, в которых выразили свое возмущение теми "позорными событиями, которые произошли на Майдане Независимости накануне 1 декабря".

Так, по данным УНИАН, глава Полтавской ОГА Александр Удовиченко отмечает, что Украина уже встала на путь модернизации страны, демократических преобразований, и именно этот путь должен вывести наше общество к европейским стандартам жизни. Но сейчас "находятся силы, которым выгодно усилить напряжение в обществе до критического, побудить участников майданов к силовым действиям, к штурмам и захватам помещений. Эти силы преследуют собственные цели, не имеющие ничего общего с интересами людей", - говорится в обращении губернатора.

"Такие действия, приводящие лишь к силовому противостоянию и страданиям людей, кровопролитиям, мы категорически осуждаем. Поддерживаем Президента Украины в его безапелляционном требовании выявить и наказать виновных за совершенный беспорядок и избиение участников мирного собрания граждан. Разделяем вместе с ним глубокое возмущение теми позорными событиями, которые произошли на Майдане Независимости накануне 1 декабря - Дня референдума о независимости Украины", - заявил губернатор Полтавской области Удовиченко.

В свою очередь, председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь также осуждает любое применение силы.

"Я разделяю озабоченность людей последними событиями на столичном Майдане. Глубоко осуждаю действия, спровоцировавшие беспрецедентную реакцию "Беркута", осуждаю любое применение силы. Надеюсь, что Генеральная прокуратура, выполняя поручение Президента Украины, безотлагательно даст объективную оценку этим событиям, а виновные в нарушении прав граждан будут привлечены к ответственности", - считает губернатор.

Он также отметил, что "этот политический кризис должен быть урегулирован мирным путем. В непростое для Украины время мы должны максимально сплотиться, чтобы не допустить кровопролития, сохранить мир и спокойствие в регионе и государстве".

"Поэтому призываю общественность не поддаваться на лозунги провокаторов, сохранять спокойствие, не дать определенным силам воспользоваться напряжением для получения политических дивидендов", - заявил губернатор Сумской области.

Председатель Херсонской ОГА Николай Костяк выразил уверенность, что митинги не решают главных проблем и не облегчают жизнь миллионам простых украинцев. "Необходимо стабилизировать ситуацию в стране, успокоить митингующих, найти и наказать провокаторов, которые толкают людей к необдуманным действиям, разрушениям, силовым столкновениям, - призвал он. - Митинги, стихийные захваты и штурмы не решают главных проблем и не облегчат жизнь миллионам простых украинцев, зато помогут отдельным политическим силам решить свои личные, не государственные, интересы".

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