Азаров поблагодарил Раду за поддержку: Кабмин не допустит катастрофы

Премьер-министр Николай Азаров поблагодарил народных депутатов Верховной Рады за поддержку Кабмина и пообещал не допустить катастрофы в стране.

Об этом говорится в обращении премьера, размещенном на официальном сайте Кабмина.

"Сегодня Верховная Рада большинством голосов поддержала действия правительства и отклонила проект резолюции о его отставке. Мы благодарим народных депутатов за поддержку, оказанную в этот тяжелый момент. Знаем, что в работе правительства есть недостатки и ошибки – мы их видим", - говорится в заявлении.

Также премьер отметил, что он открыт для критики и диалога.

"Мы открыты для критики и готовы к диалогу с представителями и протестующих, и оппозиционных партий. Сегодня в своем выступлении в Верховной Раде я предложил начать такой диалог, но у нас есть одно очень важное условие: все действия должны происходить в конституционном, правовом поле", - подчеркнул Азаров.

Также он заявил, что условием диалога является прекращение блокирования работы государственных администраций.

"Как вы думаете: разве можно зимой, в сложной экономической ситуации совершать действия, которые могут привести к остановке транспорта, работы больниц и жилищно-коммунальных служб? Это абсолютная безответственность", - подчеркнул премьер.

Также он отметил, что сейчас правительство прилагает все усилия, чтобы сохранить спокойную, нормальную обстановку в стране.

Главные усилия Кабмина, отметил Азаров, будут направлены на переговоры с Евросоюзом и Россией, чтобы обеспечить работу украинской промышленности.

"Мы не допустим ухудшения жизни наших людей – это однозначно. Не верьте провокаторам, не верьте паникерам, что якобы в экономике страны происходят катастрофические последствия. Да, нам трудно, но катастрофы наши оппоненты не дождутся", - пообещал он.

Напомним, как сообщал "Главред", после провала отставки Кабмина Азаров обратился к протестующим с заявлением: "Мы открыты к диалогу, мы готовы обсуждать с мирными манифестациями все условия наших договоренностей. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно".