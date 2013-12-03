Политолог рассказал, в чем оппозиция ошиблась при подготовке отставки Азарова

Ошибка оппозиции относительно голосования за отставку правительства заключается в том, что она не пошла на уступки Компартии.

Об этом в комментарии ГолосUA заявил директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, сегодня в парламенте повторилась ситуация, идентичная событиям, имевшим место 1 декабря, когда оппозиция оказалась, по его словам, не готова к серьезным вещам.

"Было глупо думать, что без голосов коммунистов можно проголосовать за отставку Азарова и сформировать новое правительство. Оппозиции нужно было подумать о диалоге с Компартией. Нужно было хотя бы дать политическую оценку тому, что происходило 1 декабря возле памятника Ленину на бульваре Шевченко, когда его пытались повредить неизвестные молодчики. Но этого из оппозиционеров никто не сделал", - отметил политолог.

Кроме этого, добавил он, в проекте постановления за отставку правительства было записано, что его нужно уволить за невыполнение евроинтеграционных обещаний.

"Это все неприемлемо для коммунистов. Оппозиция и КПУ могли бы сойтись на том, что Кабмин провалил выполнение экономической и социальной политики. Та же медицинская и пенсионная реформы были провалены. Но оппозиция не захотела договариваться. Все было разыграно по тем нотам, которые устраивали Администрацию Президента", - подчеркнул Золотарев.

В то же время, он добавил, что коммунисты ни за что бы не пошли на уступки, поскольку Компартия уже длительное время выступала за то, что она не приемлет евроинтеграции, и этот вопрос нужно решать на референдуме.

"И если бы коммунисты сегодня проголосовали за проект постановления оппозиции, что Азарова нужно отправлять в отставку за срыв евроинтеграции, коммунистам по справедливости, кто угодно мог бы заявить: "Вот чего стоит ваша принципиальность". А вышло так, что оппозиция, по сути, сказала Компартии: "Голосуйте за отставку Азарова из-за срыва евроинтеграции, а мы дальше будем сносить памятники Ленину и ратовать за запрет Компартии", - подытожил Золотарев.

Напомним, сегодня парламент провалил голосование за отставку Кабмина.