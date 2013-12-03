Европа - Украине: не нужно играть цифрами, вы подписали каждую страницу Ассоциации

Евросоюз предложил Киеву прекратить "каждый день играть с новыми цифрами" и начать конструктивный диалог для продвижения Соглашения об ассоциации.

Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах Брюсселя передает "Интерфакс-Украина".

"Прекращайте каждый день играть с новыми цифрами, под которыми нет никаких оснований. Давайте садиться за стол переговоров и обсуждать", - сказал дипломат.

Также он посетовал, что украинская и европейская стороны хоть и говорят на одном языке и употребляют одинаковые слова, но, очевидно, подразумевают разное их значение.

"Мы неоднократно говорили: не может быть трехсторонних переговоров по двустороннему договору. Еще раз: мы не обсуждаем двусторонние документы, по которым ведем переговоры с кем бы то ни было – то ли с Канадой, то ли с Японией, с другими странами. Именно это вам пытался объяснить президент Баррозу на саммите в Вильнюсе. Но ощущение такое, что либо вы не слышите, либо слышать не хотите, либо делаете вид, что не понимаете", - отметил дипломат.

Кроме того, источник раскритиковал заявления о компенсациях за ущерб от потери российского рынка.

"А у вас есть гарантии, что, как только Россия услышит слово "подписание", к вам не будут применено точно такое же давление?", - отметил он, подчеркнув, что в этом отношении Евросоюз, который ранее заявлял о помощи в имплементации соглашения об ассоциации "свое слово сдержит".

"Мы выполним то, что говорили", - подчеркнул дипломат.

"Я повторю еще раз: комиссия готова обсуждать аспекты имплементации уже парафированного соглашения, но не вновь открывать какого-либо переговоры. Это Киев вел много лет с Брюсселем переговоры по этому документу. Это при президенте Януковиче соглашение было парафировано – то есть, украинская сторона сказала "да" каждой странице, каждому написанному слову. В этом документе украинская позиция отражена так, как об этом мы вместе – Киев и Брюссель – договорились за эти долгие шесть лет. И теперь вы говорите, что вас "нагибают"? что не соблюдены экономические интересы?", - с недоумением заявил он.

При этом дипломат поддержал украинские предложения по "дорожной карте".

"Она может стать мостом между сегодняшним днем и предстоящим подписанием", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Президент Украины Виктор Янукович обвинил в срыве подписания Соглашения об ассоциации правительство Азарова и заявил, что этот документ еще нужно доработать.