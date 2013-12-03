На Евромайдане собралось 10 тысяч митингующих - милиция

На Майдане Независимости для участия в митинге собралось более 10 тысяч человек.

Об этом заявили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

"Митингующие освободили улицы вблизи Администрации Президента. В настоящее время подавляющее большинство участников массовых мероприятий находятся на столичном Майдане Независимости", - отметили в милиции.

Также в МВД уточнили, что по состоянию на 18:00 нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее участники Евромайдана отправились пикетировать здания Верховной Рады и Кабмина.

Лидеры оппозиции призывали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы в Администрацию Президента.

На данный момент на Банковой установлены пикеты митингующих, которые блокируют движение автотранспорта в Администрацию Президента.