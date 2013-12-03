Азаров устоял: что дальше?

Попытка отправить правительство Николая Азарова в отставку силами Верховной Рады завершилась неудачей. Градус протестных настроений, который мог быть сбит принесением в жертву Кабмина, рискует вырасти.



Второй раз за год ВР попыталась выразить недоверие Кабмину, и второй раз потерпела неудачу. Для принятия решения не хватило 40 голосов, хотя все оппозиционные фракции и проголосовали в полном составе. Однако, в отличие от первой попытки сместить Николая Азарова, предпринятой в апреле, на этот раз инициативу оппозиционеров не стали поддерживать коммунисты.

Соратники Петра Симоненко, регулярно критикующие правительство за тяжелое финансовое положение трудящихся и экономические проблемы, были категорически не согласны с формулировкой причин отставки, предложенной инициаторами в проекте постановления. Объявленную Кабмином паузу в евроинтеграционном направлении коммунисты приветствуют, поэтому зафиксировали другой перечень претензий в своем проекте, предложив оппозиции проголосовать за него. И хотя те были готовы согласиться на такой вариант, спикер Владимир Рыбак решил не испытывать судьбу и оперативно поставил на голосование неприемлемый для КПУ проект оппозиционеров. Впрочем, тридцать голосов коммунистов не изменили бы ситуацию.



Стоит отметить, что вновь поднять вопрос о недоверии правительству Верховная Рада сможет лишь на следующей сессии, которая начнется в феврале 2014 года. Именно поэтому оппоненты власти обнародовали резервный план, предложив добиваться отставки Кабмина от президента, и позвали митингующих идти на Банковую и требовать соответствующего указа. Правда, самого хозяина в Администрации президента уже не было, именно в этот день он отправился с визитом в Китай.

О нежелании отменять запланированную поездку из-за нестабильной ситуации в стране Виктор Янукович сообщил накануне в интервью нескольким телеканалам. Поэтому предпринятый поход "за справедливостью к царю" можно назвать исключительно ритуальным. Да и разбивать у стен администрации табор и дожидаться возвращения главы государства – не лучшая идея. События 1 декабря показали, что уровень управляемости протестующих при попадании на улицу Банковую заметно снижается, и лидеры не в состоянии удержать их от радикальных действий.



Неудача с отставкой правительства свидетельствует о нескольких моментах. Во-первых, власть показала свою силу и опровергла слухи о разброде и шатаниях во фракции ПР, которые, видимо, сама же и запустила. Массового дезертирства из Партии регионов не произошло. Спикер объявил о выходе лишь двоих - Инны Богословской, которую периодически намеренно выпускают в самостоятельное плаванье, как, например, на президентских выборах, и Давида Жвании, неожиданно записавшегося в поборники возвращения к парламентско-президентской республике, что предусматривает сокращение полномочий главы государства, очевидно, следующего. Что, впрочем, не помешало последнему не поддержать отставку правительства.

Во-вторых, отказ от напрашивавшегося сценария выпустить пар народного гнева через принесение в жертву премьера, доказывает неготовность Виктора Януковича менять верного и лишенного президентских амбиций Азарова на плохо предсказуемого представителя более молодого поколения, то ли из близкого "семейного" круга, то ли из умеренно-оппозиционного лагеря. Глава государства от намерений повторно баллотироваться в 2015-м пока не отказывался, а премьерский портфель в умелых руках может оказаться сильным политическим оружием. Ни один президент не станет растить себе преемника в течение первого срока.



В-третьих, Банковая четко дала понять о нежелании идти на уступки митингующим и возглавившим их оппозиционерам. Выступавший в Верховной Раде под крики "Отставка!" Николай Азаров пообещал кадровые перестановки в правительстве, не называя фамилий, и, в то же время, пригрозил ответственностью блокирующим здание Кабмина. С учетом того, что саму ситуацию с акциями протеста Азаров характеризует, как неуправляемую, и даже рассмотрел в ней признаки государственного переворота, после подтверждения своего премьерского мандата он, очевидно, возглавит борьбу за наведение порядка. Впрочем, в ближайшее время в равной степени вероятны как освобождение осажденного здания на улице Грушевского силами спецподразделений милиции, так и временный переезд штаб-квартиры правительства в другое помещение в надежде на то, что протестующие долго не простоят.



Заслуживает внимания еще один нюанс: отставка правительства через выражение ему недоверия Радой была единственным легитимным способом, которым оппозиция могла воспользоваться для выполнения озвученных на Евромайдане требований по полной или хотя бы частичной ротации власти. После поражения в этом направлении ей остается либо постепенно замораживать активность до начала президентской кампании, либо идти по длинному изнуряющему пути – блокировать заседания Рады силами своих депутатов и удерживать в осаде здания Кабмина и президентской администрации силами митингующих. Правда, для возникновения оснований для роспуска парламента народным избранникам необходимо простоять у трибуны месяц, не допустить собрания провластного большинства в другом месте, а после этого еще и президента убедить подписать указ. И столько же придется отстоять на улицах митингующим, причем в достаточно массовом для убеждения главы государства количестве.



Оппозиционеры не смогли реализовать первый пункт задекларированного плана, предусматривавшего отставку правительства, а возможности добиться выполнения всех последующих крайне низки. Власть выиграла первую битву и теперь может занять выжидательную позицию, время ей на руку. Оценивать красоту проведенной игры будет улица, и от уровня радикальности этой оценки зависит дальнейшее развитие событий.

В ближайшее время оппоненты власти должны обнародовать убедительный "План Б" и представить митингующим четкую программу его выполнения, в противном случае протестная волна пойдет на спад, а неспособность оправдать выданный кредит доверия аукнется нынешним оппозиционерам в 2015-м году.