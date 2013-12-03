В НАТО осудили разгон Евромайдана в Киеве

Министры иностранных дел всех 28 стран-членов НАТО осудили чрезмерное использование силы во время разгона Еромайдана.

Соответствующее заявление сделал генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.

"Мы пристально следим за ситуацией в стране, мы осуждаем использование чрезмерной силы, призываем все стороны воздержаться от насилия. Мы призываем правительство и оппозицию начать диалог и процесс реформ", — заявил Расмуссен.

Также генсек НАТО подчеркнул, что сотрудничество Альянса с Украиной продолжается.

"Украина остается важным партнером НАТО. Наше партнерство продолжится на основании ценностей демократии, прав человека и верховенства права. НАТО по-прежнему настроено поддерживать процесс реформ в Украине", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал митинг на Майдане Независимости.

После этой акции за помощью медиков обратились 35 человек.