За участие в беспорядках в центре Киева арестован ровенский депутат от "Свободы"

Стали известны новые подробности по делу о людях, задержанных 1 декабря в центре Киева.
В Киеве суд постановил арестовать шестерых задержанных участников акций протеста в центре столицы 1 декабря.
Об этом сообщает УНИАН.
Как стало известно, один из задержанных – депутат Корецкого районного совета Ровенской области от ВО "Свобода" Александр Солоненко.
В пресс-службе партии отметили, что депутат был задержан у памятника Ленину и в результате задержания получил телесные повреждения – судебно-медицинская экспертиза подтвердила: на его теле есть видимые следы побоев от дубинок.
Кроме того, в "Свободе" подчеркнули, что Солоненко был задержан бойцами ровенского "Беркута", которые его узнали и, возможно, задержали именно поэтому.
Арестованному было предъявлено уведомление о подозрении в "совершении хулиганских действий и сопротивление представителям правопорядка". Санкция этой статьи предполагает до пяти лет тюрьмы.
Кроме того, 2 декабря добавился еще один пункт обвинения по той же статье, и теперь максимальный срок наказания – до 7 лет тюрьмы.
"Единственным доказательством по этому делу является фото Александра возле места событий, где видно, как он спокойно стоит в нескольких метрах от кордона сотрудников ровенского "Беркута", не скрывая лица, и не делает никаких действий, которые можно было бы трактовать как "противодействие работникам правопорядка". Доказательств хулиганских действий "свободовца" у следствия просто нет", - заметили в пресс-службе партии.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее, кроме Солоненко, были арестованы еще двое участников событий в центре Киева.
Позже стало известно, что количество арестованных возросло до шести человек.
Всего, напомним, милиция сообщала о 9 задержанных.