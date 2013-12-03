За участие в беспорядках в центре Киева арестован ровенский депутат от "Свободы"

В Киеве суд постановил арестовать шестерых задержанных участников акций протеста в центре столицы 1 декабря.

Об этом сообщает УНИАН.

Как стало известно, один из задержанных – депутат Корецкого районного совета Ровенской области от ВО "Свобода" Александр Солоненко.

В пресс-службе партии отметили, что депутат был задержан у памятника Ленину и в результате задержания получил телесные повреждения – судебно-медицинская экспертиза подтвердила: на его теле есть видимые следы побоев от дубинок.

Кроме того, в "Свободе" подчеркнули, что Солоненко был задержан бойцами ровенского "Беркута", которые его узнали и, возможно, задержали именно поэтому.

Арестованному было предъявлено уведомление о подозрении в "совершении хулиганских действий и сопротивление представителям правопорядка". Санкция этой статьи предполагает до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, 2 декабря добавился еще один пункт обвинения по той же статье, и теперь максимальный срок наказания – до 7 лет тюрьмы.

"Единственным доказательством по этому делу является фото Александра возле места событий, где видно, как он спокойно стоит в нескольких метрах от кордона сотрудников ровенского "Беркута", не скрывая лица, и не делает никаких действий, которые можно было бы трактовать как "противодействие работникам правопорядка". Доказательств хулиганских действий "свободовца" у следствия просто нет", - заметили в пресс-службе партии.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее, кроме Солоненко, были арестованы еще двое участников событий в центре Киева.

Позже стало известно, что количество арестованных возросло до шести человек.

Всего, напомним, милиция сообщала о 9 задержанных.